حملات تفتيشية على 1145 منشأة طبية خاصة وغلق 24 خلال نوفمبر بالدقهلية

ا علنت مديرية الصحة بالدقهلية انه فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فقد قامت ادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالادارات الصحيه بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة .



واضاف البيان انه تم المرور على 1145 منشأة طبية خاصة تشمل 545 عيادة خاصة و 136 مركز طبي و74 مركز علاج طبيعي و 184 عيادة تخصصية و182 معمل تحاليل و 24 مستشفى .





واشار البيان الى ان المرور اسفر عن استصدار عدد 280 انذار للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة كما تم إصدار قرارات غلق اداري لعدد 24 منشأة طبية لادارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها ،كما تم منح تراخيص لعدد 50 منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي .





ومن جانبه اكد الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة " ان صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.





ووجه " وكيل الوزارة " الشكر للمختصين بادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



