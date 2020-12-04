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محافظات

حملات تفتيشية على 1145 منشأة طبية خاصة وغلق 24 خلال نوفمبر بالدقهلية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلنت مديرية الصحة بالدقهلية انه فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  فقد قامت ادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالادارات الصحيه  بشن حملات  تفتيشية مفاجئة  على المنشآت الطبية الخاصة .

واضاف البيان انه تم المرور على 1145 منشأة طبية خاصة تشمل 545 عيادة خاصة  و 136 مركز طبي و74 مركز علاج طبيعي  و 184 عيادة تخصصية و182 معمل تحاليل و 24 مستشفى .

واشار البيان الى ان المرور اسفر  عن استصدار  عدد 280 انذار للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة كما تم إصدار  قرارات  غلق اداري  لعدد 24 منشأة طبية لادارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها  ،كما تم منح تراخيص لعدد 50 منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي .

 ومن جانبه اكد  الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة " ان صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.

ووجه " وكيل الوزارة " الشكر للمختصين بادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما اعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان لها  الثلاثاء الماضى انه في إطار خطة المديرية وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة  وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة الي فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة وذلك لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية فقد تم المرور على  ٢٨٠ منشأة .

وأضاف البيان ان تلك الحملات اسفرت عن تحرير ٢٠٠ محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تم التوصية بغلق  ١٠٠ منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص، وأشار البيان الى انه  تم خلال هذه الحملات إعدام ١٦٩٥كيلو  أغذية متنوعة وكذلك ٤٢٠ لتر عصائر  والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية ، كما تم  إرسال  ٣٩٥عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص. وتم ضبط ٣٢٥٠٠ كيلو أغذية متنوعة.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات  وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة
حملات تفتيشية على 1145 منشأة طبية خاصة وغلق 24 خلال نوفمبر بالدقهلية
حملات تفتيشية على 1145 منشأة طبية خاصة وغلق 24 خلال نوفمبر بالدقهلية
حملات تفتيشية على 1145 منشأة طبية خاصة وغلق 24 خلال نوفمبر بالدقهلية
حملات تفتيشية على 1145 منشأة طبية خاصة وغلق 24 خلال نوفمبر بالدقهلية
حملات تفتيشية على 1145 منشأة طبية خاصة وغلق 24 خلال نوفمبر بالدقهلية
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