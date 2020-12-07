لجنة عليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس





أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على إنتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى٢٠٢١/٢٠٢٠.









وتضم اللجنة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسًا ومشرفا عاما وعضوية كل من:الدكتور كريم مصطفى البطوطى وكيل كلية الأسنان لشئون التعليم والطلاب و الدكتور تامر عبد المنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و محمد أحمد عبد الملك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية و محمد فتوح محمد متولى الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق و هاجر ابراهيم محمد عبد العال الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق.





وفي سياق آخر دشن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في المركز القومي لنقل الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم بحرم الكلية على مدار ثلاثة أيام من٦ ديسمبر و حتى ٨ ديسمبر ٢٠٢٠.





وأوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية أن التعاون الفعال بين الكلية ووزارة الصحة والسكان، يأتى في إطار خدمة المجتمع و الحفاظ على مخزون الدولة المصرية من الدم في اطار الأحداث المتلاحقة عل وطننا.





و أكدت أ.د.يمن صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن وزارة الصحة والسكان تكفلت بتقديم سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة و تم تعقيمها بشكل كامل مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة و الأمان للحفاظ على صحة المتبرعين، على ان تتواجد السيارة أمام حرم الكلية من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.





اضافت أنه سيتم إتخاذ كافة الاحترازات في ظل أزمة كورونا حيث ان سيارة التبرع و الفريق الطبي معقمين بالكامل، و سيتم التأكد من درجة حرارة المتبرع والتأكد من المتبرع أنه لم يخالط أي حالات كورونا وعدم ظهور أعر اض الكورونا عليه خلال شهر، كما سيتم التزام الفريق الطبي بارتداء الكمامات و الجوانتيات، و الحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين المتبر عين و الفريق الطبي خلال الكشف قبل التبرع و بين المتبرعين و بعضهم داخل سيارة التبرع.