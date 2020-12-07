حسن السمعة وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية.. شروط الترشح للانتخابات الطلابية قبل انطلاقها بأيام

يترقب طلاب الجامعات إجراء الانتخابات الطلابية خلال أيام حيث يستعد كل طالب للترشح من خلال النظر في شروط الترشح ماذا اذا كانت تنطبق على الطالب ام لا، بالإضافة إلى معرفة ما هي الإجراءات المطلوبة للترشح.









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أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه على الطلاب راغبي الترشح لاتحاد الطلاب بالجامعات أن تنطبق عليهم 8 شروط للموافقة عليهم والإعلان عن أسمائهم بكشوف المرشحين، مشيرا إلى أنه على رأسها أنه لابد من لا بد أن يكون الطلاب متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، وأن يكون حسن السمعة.













وأضاف المصدر أن الطلاب لن يسمح له بالترشح حال أن يكون غير مستجدًا في فرقته الدراسية و ليس باقيًا للإعادة، كما يجب أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى معفين من هذا الشرط.









وأشار إلى أنه ضمن الشروط ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا يكون سبق مجازاته تأديبيًا بأحد الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة الطلابية، كما أنه لابد ألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.









وتابع: "لكي تتم عملية الترشح يجب أن يتقدم المرشح بأوراق ترشحه مرفقًا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح".













وقد أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها خلال فترة الانتخابات الطلابية، موضحًا أنه سيتم منع الدخول بدون كمامات ، كما أن سكون هناك حرص بعدم وجود تجمعات بالدعاية الانتخابية.





وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن خلال العملية الانتخابية، سيكون هناك التزام بكافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اقرتها الوزارة، كما أن وزير التعليم العالي سبق وأن شدد على الالتزام بالإجراءات حيث أن هناك وجود ضوابط قانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى، قد تصل إلى الفصل.





وكشف عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بالجامعات يوم 10 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر.





وأوضح المصدر لـ"صدى البلد" أن الجدول الزمني للانتخابات سيكون كالتالي:





1- 10 ديسمبر استقبال راغبي الترشح





2- الإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر.





3- تلقي الطعون على الكشوف يوم 14 ديسمبر





4- فحص الطعون يوم 15 ديسمبر.





5- الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 16 ديسمبر.





6- 17 ديسمبر انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بالجامعات .





7- بدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج، يوم 20 ديسمبر.





8- إجراء جولة الإعادة 21 ديسمبر.





9- بدء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22 ديسمبر .





10- يوم 23 ديسمبر انطلاق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.





11- اختتام الماراثون الانتخابي يوم 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه.









بينما أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ماراثون الانتخابات الطلابية سيبدأ يوم الخميس 10 ديسمبر.









ووافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وتمت مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الاعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.