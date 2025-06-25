عشبة غير متوقعة تحسن التنفس وتعالج عسر الهضم

تحتوي أوراق النعناع على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية النباتية، وتحتوي على فيتامين أ، وفيتامين سي، ومجموعة فيتامينات ب، والفوسفور، والكالسيوم، كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا.

ووفقا لموقع "فارمسي " تحتوي أوراق النعناع على سعرات حرارية منخفضة ولا تحتوي على دهون، لذا قد تستفيد من إضافة أوراق النعناع إلى برنامجك الغذائي لفقدان الوزن .



علاج عسر الهضم



تُعرف أوراق النعناع بأنها فاتح شهية رائع. فهي تُعزز الجهاز الهضمي بتحفيز إنزيماته.

يتميز زيت النعناع بخصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا تُخفف عسر الهضم والتهابات المعدة، وغيرها كما يعمل كعامل مضاد للتشنج لاحتوائه على الميثانول .

يخفف متلازمة القولون العصبي



متلازمة القولون العصبي اضطراب شائع في الجهاز الهضمي و قد تسبب آلامًا في المعدة، وإمساكًا، وإسهالًا، وانتفاخًا، وعسر هضم أما العلاج الرئيسي والمهم لمتلازمة القولون العصبي هو تغيير النظام الغذائي، وقد أظهرت بعض الدراسات أن زيت النعناع قد يكون مفيدًا.

يحتوي زيت النعناع على مركب يسمى المنثول الذي يعطي تأثيرات مريحة لعضلات الجهاز الهضمي

تحسين التنفس



يُنصح بشدة باستخدام أوراق النعناع لمرضى الربو، فهي مُريحة ومُخففة لاحتقان الصدر تناول أوراق النعناع يوميًا يُعطي تأثيرًا مُهدئًا.

يُعرف النعناع بقدرته على تخفيف احتقان الأنف، بينما يُسهّل المنثول عملية التنفس بشكل كبير كما يُخفف التهيج الناتج عن السعال المزمن .

العناية بالفم



تُساعد أوراق النعناع على إنعاش أنفاسك فورًا بفضل خصائصها المُبيدة للجراثيم يُمكنك مضغ أوراق النعناع للتخلص من الروائح القوية، كما هو الحال بعد تناول وجبة بها ثوم.

يمكن لمستخلص أوراق النعناع أن يساعد في إزالة ترسبات البلاك على الأسنان كما أن معجون الأسنان، أو غسول الفم، أو العلكة التي تحتوي على المنثول، يمكن أن تقلل من نمو البكتيريا في الفم، وتساعد في الحفاظ على نظافة تجويف الفم .