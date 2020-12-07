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محافظات

تركيب وصيانة 113 كشافا لإنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم في المنيا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:58 م
تركيب وصيانة 113
تركيب وصيانة 113 كشاف لإنارة الطريق الصحراوي
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أيمن رياض
واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإعادة الإنارة للطريق الصحراوي الشرقي، بمحيط كل مركز من المراكز التسعة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وذلك حرصًا على سلامة وأمن المواطنين، ولتفادي وقوع الحوادث على الطريق الشرقي. 

وأكد المحافظ، حرص الدولة على حياة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ اعمال الانارة، مشيرًا إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء اعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


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في هذا السياق ، تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم لامتداد المركز حتى نهاية الحدود الإدارية، حيث تم إجراء عملية الإحلال والتجديد لكافة الأعمدة المتهالكة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها، وتم تركيب وصيانة 113 كشاف.

 

كما بدأت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، أعمال انارة الطريق الصحراوي الشرقي لامتداد مركز ابوقرقاص حتى نهاية الحدود الادارية للمدينة، حيث تم اجراء عملية الاحلال والتجديد لكافة الاعمدة المتهالكة، وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية لها وذلك في اطار جهود الوحدة المحلية لتطوير ورفع كفاءة الطرق حرصا على سلامة وامن المواطنين.


وعلي مستوي الطرق الداخلية واصلت الوحدات المحلية أيضا ، جهودها في اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمده الانارة ، حيث تم زرع 20 عمود انارة بالطريق الدائري المؤدي لقرية بني احمد الغربية .


وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي أعمال بإعادة انارة طريق المحيط ملوي ـ أبوقرقاص، وذلك بعد سرقته عقب الانفلات الأمني، يناير 2011، حيثُ تم إعادة زرع أعمدة الإنارة وشد الأسلاك، واستكمال تركيب الكشافات والمحولات لإنارة الطريق، وذلك لأجل التيسير على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث على الطريق.

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