بمشاركة 277 فريقا طبيا.. فحص 985 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة بالمنيا



قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.





وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة بارتفاع نسبة السكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.









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وأكد المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.







من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لـ 985 ألفا و311 مواطنا، من المترددين للحصول على الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل "التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر، والضغط، وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي" مؤكدا أنه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانًا.





وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، بتواجد 277 فريقا طبيا ما بين متحرك وثابت، ليتم العمل على فترتين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساءًا طوال أيام الاسبوع، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي، بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.