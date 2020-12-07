ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف توزع الدفعة السادسة من الزي الأزهري على أئمة ثلاث محافظات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:30 م
توزيع الزي الأزهري
توزيع الزي الأزهري
Advertisements
عبد الرحمن محمد
وزعت وزارة الأوقاف، الدفعة السادسة من الزي الأزهري بعدد (300) زي أزهري و (150) عمامة أزهرية في (3) محافظات. 

وشملت المحافظات التي تم التوزيع فيها، هي: (أسيوط – المنيا – الجيزة)، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 6و7 /12 /2020م ، وما زال التوزيع مستمرًا.

الأوقاف تهدي نقابة القراء (21) نسخة مسجلة للقرآن الكريم

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إهداء نقابة القراء (21) نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا منها (13) نسخة من القرآن الكريم لأربعة من كبار القراء النسخة بها (60) شريطًا ، و (6) نسخ من القرآن الكريم (المصحف المعلم) بصوت الشيخ محمود خليل الحصري النسخة بها (38) شريطًا ، ونسختين من القرآن الكريم (المصحف المرتل) بصوت الشيخ محمود خليل الحصري النسخة بها (22) شريطًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معلومات لا تعرفها عن إذاعة القرآن من البداية حتى الآن

أسرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تهدى الإذاعة والتليفزيون القرآن كاملا برواية ورش

ياسمين الحصري تكشف عن وصية الراحل محمود خليل الحصري

ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. صاحب الحنجرة الذهبية.. وتبرع بثلث أمواله للأعمال الخيرية

ذكرى وفاة أشهر قراء الإذاعة.. محمود خليل الحصري أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص.. ورؤية والده بالمنام كانت سببا في التحاقه بالأزهر

دار الإفتاء تحتفي بذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري على فيسبوك

ترشيحاتنا

الدولار مستقر بالبنوك اليوم وأعلى سعر 16.19 جنيه

بالخيول ..استقبال تاريخي للرئيس السيسي بقصر الإليزيه ..شاهد

هل تعود شريهان إلى التمثيل والاستعراض بعد سنوات من الغياب.. مصدر يجيب

تخبط شديد.. شوبير يهاجم اللجنة المعينة في الزمالك

المقاصة يبرم 5 صفقات قوية في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

وفاة المخرج السوري علاء الدين كوكش في دار المسنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكر

بعد طرح أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تطرح ارتيجا suzuki artega .. صور

يحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول المشروب الذهبي