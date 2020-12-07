الأوقاف توزع الدفعة السادسة من الزي الأزهري على أئمة ثلاث محافظات

وزعت وزارة الأوقاف، الدفعة السادسة من الزي الأزهري بعدد (300) زي أزهري و (150) عمامة أزهرية في (3) محافظات.





وشملت المحافظات التي تم التوزيع فيها، هي: (أسيوط – المنيا – الجيزة)، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 6و7 /12 /2020م ، وما زال التوزيع مستمرًا.





الأوقاف تهدي نقابة القراء (21) نسخة مسجلة للقرآن الكريم



