ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو العينين: دخلنا الاستثمار الرياضي لنصبح رقم 1 ومبدأنا الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:48 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
Advertisements
عبد الله هشام
أكد النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الاستثمار الرياضي أحب الأنشطة إلي قلبه بجانب التجارة والصناعة بسبب حب الناس وتفاعلهم معه.

وأضاف أبو العينين خلال مؤتمر نادي سيراميكا كليوباترا، في أحد فنادق القاهرة  لتقديم الصفقات الجديدة، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لوسائل الإعلام: أن كل إمكانات مجموعة كليوباترا ستدعم فريق سيراميكا كليوباترا بالدورة الممتاز وليس مجرد تمثيل مشرف ودخلنا الاستثمار الرياضي لنكون رقم واحد ونحقق أهدافًا أكبر وأبعد.

وأكمل: مبدأنا الأساسي الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب وسنهنئ الفريق الفائز والخاسر أيضا لأن هذا معنى الرياضة الحقيقية بتقديم المثل والقدوة للجماهير.


حضر المؤتمر، النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني واللاعبين، المؤتمر الصحفي، والذي يشهد أيضا الإعلان عن قميص النادي الجديد، وكذلك الشعار الذي تغير منذ فترة قصيرة.

وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن الخطة الاستثمارية والتسويقية للنادي في الموسم الجديد، الذي يشهد المشاركة الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز عن خوض فريق سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي، في افتتاحية أول مشاركة للفريق، في تاريخ المسابقة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الأسبوع السادس من المسابقة، على أن يلتقي مع الزمالك في الأسبوع الخامس عشر، وسيكون جدول ترتيب مباريات الفريق في الدوري كالتالي: 


الأسبوع الأول 

الانتاج الحربي - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثاني

سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي 

الأسبوع الثالث 

المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الرابع 

سيراميكا كليوباترا - بيراميدز 

الأسبوع الخامس 

سموحة - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع السادس 

سيراميكا كليوباترا - الأهلي 

الأسبوع السابع 

إنبي - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثامن 

سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

الأسبوع التاسع 

المصري - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع العاشر

سيراميكا كليوباترا - الجونة 

الأسبوع الحادي عشر 

أسوان - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثاني عشر 

سيراميكا كليوباترا - المقاصة 

الأسبوع الثالث عشر

غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الرابع عشر

سيراميكا كليوباترا - الاتحاد 

الأسبوع الخامس عشر 

الزمالك - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع السادس عشر

سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة 

الأسبوع السابع عشر
الاسماعيلي - سيراميكا كليوباترا

أبو العينين: دخلنا الاستثمار الرياضي لنصبح رقم 1 ومبدأنا الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب
أبو العينين: دخلنا الاستثمار الرياضي لنصبح رقم 1 ومبدأنا الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب
أبو العينين: دخلنا الاستثمار الرياضي لنصبح رقم 1 ومبدأنا الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب
أبو العينين: دخلنا الاستثمار الرياضي لنصبح رقم 1 ومبدأنا الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب
أبو العينين: دخلنا الاستثمار الرياضي لنصبح رقم 1 ومبدأنا الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب
أبو العينين: دخلنا الاستثمار الرياضي لنصبح رقم 1 ومبدأنا الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب
أبو العينين: دخلنا الاستثمار الرياضي لنصبح رقم 1 ومبدأنا الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب
أبو العينين: دخلنا الاستثمار الرياضي لنصبح رقم 1 ومبدأنا الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب
أبو العينين: دخلنا الاستثمار الرياضي لنصبح رقم 1 ومبدأنا الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب
أبو العينين: دخلنا الاستثمار الرياضي لنصبح رقم 1 ومبدأنا الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب
أبو العينين: دخلنا الاستثمار الرياضي لنصبح رقم 1 ومبدأنا الأخلاق الرياضية ونبذ التعصب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

غدا.. سيراميكا كليوباترا يستكمل معسكره المغلق في القاهرة

ميدو جابر وفونسينيو يخوضان تدريبات تأهيلية في مران سيراميكا كليوباترا

محمد إبراهيم يكشف سبب موافقته على الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا

هاشتاج جديد لعائلة ميدو جابر عقب إختفائه "صورة"

11 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا الأولى للموسم الجديد

ترشيحاتنا

بعد طرح أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تطرح ارتيجا suzuki artega .. صور

شعراوي: حالة وحيدة لتغيير مواعيد غلق وفتح المحال بالمحافظات

ابتكار جديد.. تحليل دم يكشف قدرة الجهاز المناعي على مواجهة فيروس كورونا

أزمة جديدة تضرب الزمالك.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور.. إزالة لافتاته وصوره من نادى الزمالك

قصة حارس الأهلي.. أهدى كأس مصر للشناوي من مقاعد البدلاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي.. أضرار الإفراط في ممارسة الرياضة

وصول النائب محمد أبو العينين إلى مؤتمر تقديم صفقات سيراميكا كليوباترا