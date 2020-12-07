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رياضة

تعرف على قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
سحبت اليوم الاثنين، قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 عن قارة أوروبا.


وتم توزيع المنتخبات على 10 مجموعات، تضم نصفها 5 فرق فقط، ويضم النصف الأخر 6 فرق في المجموعة.


وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: البرتغال - صربيا -إيرلندا - لوكسمبورج - أذربيجان

المجموعة الثانية: إسبانيا - السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو

المجموعة الثالثة: إيطاليا - سويسرا - إيرلندا الشمالية - بلغاريا - ليتوانيا

المجموعة الرابعة: فرنسا - أوكرانيا - فنلندا - البوسنة والهرسك - كازاخستان

المجموعة الخامسة: بلجيكا - ويلز - جمهورية التشيك - روسيا البيضاء - إستونيا

المجموعة السادسة: الدنمارك - النمسا - اسكتلندا - الكيان الصهيوني - جزر الفارو - مولدوفا

المجموعة السابعة: هولندا - تركيا - النرويج - مونتنيجرو - لاتفيا - جبل طارق

المجموعة الثامنة: كرواتيا - سلوفاكيا - روسيا - سلوفينيا - قبرص - مالطا

المجموعة التاسعة: إنجلترا - بولندا - المجر - ألبانيا -  أندورا - سان مارينو

المجموعة العاشرة: ألمانيا - رومانيا - إيسلندا - مقدونيا الشمالية - أرمينيا - ليخنيشتاين


وتتأهل الفرق صاحبة الصدارة في المجموعات العشر للمونديال مباشرة، فيما تتأهل المنتخبات أصحاب الوصافة للملحق بالإضافة إلى أصحاب الصدارة في مجموعاتهم في بطولة دوري الأمم الأوروبية لخوض ملحق مؤهل لحسم آخر 3 بطاقات للصعود.
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