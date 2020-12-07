برلماني: مصر تمكنت من هزيمة فيروس كورونا خلال الموجة الأولى

قال النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس النواب، إن التجربة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، تؤكد أنه كان هناك اهتمام وطني عالٍ بالأزمة وتحفز على كافة المستويات الصحية والاقتصادية لهزيمة الوباء والانتصار عليه.





وأشار "نسيم"، في بيان له اليوم، الإثنين، إلى التصريحات التي أدلى بها، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والتي أكد فيها على وجود ثورة في الخدمات الطبية في مصر، مشيدا بدعم المؤسسة العسكرية للقطاع الطبي، ومؤكدا أن أزمة جائحة كورونا، أثبتت أن مصر تمتلك مؤسسة صحية وإمكانيات بشرية وتجهيزية ومؤسسية عالية.



