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معتز البطاوي: هدف سيراميكا كليوباترا المنافسة على الدوري المصري

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد معتز البطاوي المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أن الصفقات الجديدة تحدث عنها كل الوسط الرياضي؛ موضحا لدينا أسس لاختيار اللاعبين أهمها الشخصية داخل وخارج الملعب واللعب بروح النادي لتحقيق الفوز وعمل إنجاز يليق باسم مؤسسة سيراميكا كليوباترا الكبيرة.

ووجه خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الشكر إلى محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة النادي ولجميع العاملين في مجموعة كليوباترا.

وأوضح البطاوي أن مشروع النادي بدأ منذ عام ٢٠٠٦ وتم وضع حجر الأساس وشارك في دوري الشركات ثم بعد سنة انتقل للاتحاد المصري وشارك في الدرجة الرابعة، والحلم كان محددًا من البداية وهو أن يصل الفريق للدوري الممتاز، موجهًا الشكر لكل من تولى المهمة من قبله على مجهودهم الكبير.

وأشار البطاوي إلى أن الهدف دائما هو أن يكون سيراميكا كليوباترا ضمن الفرق المنافسة على بطولة الدوري، مشددا على أن الإدارة دعمت فريقه بشكل مستمر.


كما شهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن الخطة الاستثمارية والتسويقية للنادي في الموسم الجديد، الذي يشهد المشاركة الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز عن خوض فريق سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي، في افتتاحية أول مشاركة للفريق، في تاريخ المسابقة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الأسبوع السادس من المسابقة، على أن يلتقي مع الزمالك في الأسبوع الخامس عشر، وسيكون جدول ترتيب مباريات الفريق في الدوري كالتالي: 


الأسبوع الأول 

الانتاج الحربي - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثاني

سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي 

الأسبوع الثالث 

المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الرابع 

سيراميكا كليوباترا - بيراميدز 

الأسبوع الخامس 

سموحة - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع السادس 

سيراميكا كليوباترا - الأهلي 

الأسبوع السابع 

إنبي - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثامن 

سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

الأسبوع التاسع 

المصري - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع العاشر

سيراميكا كليوباترا - الجونة 

الأسبوع الحادي عشر 

أسوان - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثاني عشر 

سيراميكا كليوباترا - المقاصة 

الأسبوع الثالث عشر

غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الرابع عشر

سيراميكا كليوباترا - الاتحاد 

الأسبوع الخامس عشر 

الزمالك - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع السادس عشر

سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة 

الأسبوع السابع عشر
الاسماعيلي - سيراميكا كليوباترا
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