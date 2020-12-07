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رياضة

بعد انتقاله لـ سموحة .. أول تعليق من علي غزال على فشل انتقاله لنادي الزمالك

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:59 م
علي غزال
علي غزال
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حسن العمدة
كشف علي غزال نجم سموحة المنضم حديثا للفريق السكندري، عن مفاوضات نادي الزمالك معه قبل الانتقال للنادي الساحلي.

وقال غزال، عبر قناة اون تايم ، إنه لم يحزن لعدم انضمامه لصفوف نادي الزمالك، وأي لاعب يتمنى الانضمام لنادي الزمالك، وتحدثت مع عبد الحليم علي وأيمن يونس من الزمالك.

وشدد غزال ، علي أنه كان هناك تواصل بيننا ولكن لم أجتمع بهم، وكنت سعيدا بتمسك سموحة بي والاحترام والتقدير الذي قدموه لي.

واختتم غزال تصريحاته ، أن الانضمام لمنتخب مصر يحتاج خطوتين، الخطوة الأولى تعتمد على أدائي في الملعب، وبعد ذلك يأتي قرار حسام البدري مدرب المنتخب.

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على قبول الاستقالة التي تقدم بها المستشار محمد عطية، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة ناي الزمالك، على أن يتم تعيين مستشار بديل له في اللجنة التي يترأسها المستشار أحمد بكري، وتضم في عضويتها المستشار هشام إبراهيم. 

وكان محمد عطية، قرر التقدم باستقالته من منصبه في الساعات القليلة الماضية بسبب الخلاف بينه ومسئولي لجنة الكرة بالنادي فيما يتعلق بملف الصفقات الجديدة.

وكانت لجنة الكرة بالنادي الأبيض تراجعت عن صفقة أمير عادل وعن التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي بعد توقيع الثنائي في الفترة الماضية.

وقررت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس تجهيز لائحة جديدة خاصة بالمسابقات في الموسم الجديد وذلك قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستقر أعضاء لجنة الكرة بالقلعة البيضاء على  تعديل اللائحة الحالية  من أجل تحفيز اللاعبين على المنافسة على كافة البطولات في الفترة المقبلة، في ظل عدم اقتناع مسؤولي لجنة الكرة باللائحة الحالية الموجودة بالفريق.

وصرف مسؤولو نادي الزمالك مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي خلال الساعات الماضية  من أجل تحفيز اللاعبين قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، ومواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى للمسابقة المحلية، والتي ستقام يوم السبت المقبل. 

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو النادي الأبيض في تجهيز مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل صرفها للاعبي الفريق قبل نهاية الشهر الجاري، في ظل انتظار مسؤولي النادي لدفعة من قيمة عقد الرعاية.

وتنتظر  القلعة البيضاء مستحقات لدى الكاف بعد احتلال وصافة بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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