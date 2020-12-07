بعد انتقاله لـ سموحة .. أول تعليق من علي غزال على فشل انتقاله لنادي الزمالك

كشف علي غزال نجم سموحة المنضم حديثا للفريق السكندري، عن مفاوضات نادي الزمالك معه قبل الانتقال للنادي الساحلي.





وقال غزال، عبر قناة اون تايم ، إ نه لم يحزن لعدم انضمامه لصفوف نادي الزمالك، وأي لاعب يتمنى الانضمام لنادي الزمالك، وتحدثت مع عبد الحليم علي وأيمن يونس من الزمالك.





وشدد غزال ، علي أنه كان هناك تواصل بيننا ولكن لم أجتمع بهم، وكنت سعيدا بتمسك سموحة بي والاحترام والتقدير الذي قدموه لي.





واختتم غزال تصريحاته ، أن الانضمام لمنتخب مصر يحتاج خطوتين، الخطوة الأولى تعتمد على أدائي في الملعب، وبعد ذلك يأتي قرار حسام البدري مدرب المنتخب.



