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"القضاة فئة غير مستثناة" و"فرحة العملية الشاملة في سيناء".. تعرف على أبرز تصريحات وزير العدل

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:39 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
حل المستشار عمر مروان وزير العدل، ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة "اون أي"، للحديث عن خطة تطوير منظومة العدل ونرصد لكم في السطور التالية أبرز التصريحات:

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه سيشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة قائلا "نسير بخطوات جيدة على طريق تحقيق العدالة في مصر وسأشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة".

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مسيرته في العمل القضائي تعدت الـ 36 عاما، لافتا إلي أن قرار العملية الشاملة في سيناء أسعد أسرة شقيقه الشهيد محمد مروان".

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن القضاة فئة غير مستثناة، ويستبعدون من العمل القضائي بأقل الشبهات، مؤكدًا أنه تتم ترقية القاضي إذا لم يحصل على درجة معينة في تقاريره الفنية وفقًا لقواعد قضائية.

أرجع  المستشار عمر مروان وزير العدل، تراجع تسجيل العقارات في مصر إلى صعوبة الإجراءات مؤكدًا أنه الشق الثاني الأهم في خدمات الشهر العقاري.

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشكلة الشهر العقارى كانت تتمثل فى زحام جميع المكاتب طوال أيام الأسبوع، لكن بعد اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة لمعالجة الوضع؛ أصبح الزحام فى المكاتب محددا، وفى أوقات معينة من الأسبوع.

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن تطوير ملف منظومة العدالة في مصر من الملفات الاستراتيجية؛ بتكليف من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن خطة تنفيذية لتطوير منظومة العدالة مدتها 3 سنوات، ويشمل كافة المناحي بداية من المحكمة، والقاضي، وإجراءات التقاضي، وأخيرًا القوانين المنظمة لها.

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، أن آخر إحصائية صدرت فى عام 2019 تؤكد وجود 14 مليون قضية متداولة فى المحاكم المدنية والجنائية والأسرة والأحوال الشخصية، وأن هذه الإحصائية لا تشمل دعاوى صحة التوقيع والنفاذ.

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كلفه منذ توليه منصبه فى ديسمبر 2019 الماضى، بتطوير منظومة العدالة في مصر، وأنه ترجم تكليفات الرئيس لخطة تنفيذية تستمر 3 سنوات، ومر منها عام واحد ومتبقى عامين.

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن لديه توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المنظومة القضائية، وتحسين الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، إلى المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات جرى ترجمتها إلى خطة عمل مقسمة على 3 مراحل.

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