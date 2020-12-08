موجز السوشيال ميديا.. ريهام سعيد تعتذر عن حلقة الثعالب.. رسالة تركي آل شيخ إلى الرئيس السيسي.. فتحي عبد الوهاب يهاجم مصوري الـ ريد كاربت

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:









نشر الفنان فتحي عبد الوهاب، فيديو جديدا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وظهر فى الفيديو، مطرب المهرجانات حمو بيكا، من على الريد كاربت، وهو ينفعل على المصورين؛ بعد ان طلبوا منه التصوير من عدة زوايا.

















نشرت الاعلامية ريهام سعيد، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقدمت ريهام سعيد، اعتذارا لجمهورها؛ عن الحلقة السابقة لها من برنامج "صبايا الخير"، والتي تسببت في إيقاف البرنامج مجددا .

وعلقت ريهام على الصورة:" علي قد ما زعلت اني اتهاجمت واتجرحت كتير؛ فرحت اوي ان ناس كتير بقت رحيمه بالحيوانات، انا بعتذر علي أي مشهد فيه إساءة لاي حد، وخصوصا الناس المهتمة بالرفق بالحيوان ."

وأضافت....













أرسل نادي ريال مدريد الإسباني، برقية تهنئة إلى النادي الاهلي؛ بمناسبة حصول الشياطين الحمر على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

قال العملاق المدريدي في التهنئة :"من نادي القرن الأوروبي إلى نادي القرن الإفريقي "نيابة عن رئيسنا فلورنتينو بيريز، وجميعنا في ريال مدريد، نود أن نهنئكم بالفوز على اللقب التاسع من دوري أبطال إفريقيا".













أشاد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع ماكرون رئيس فرنسا أمس الاثنين.

وكتب تركي ال الشيخ، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : رد تاريخي من قائد بطل جاء في ظروف صعبة وقاد السفينة الى بر الامان ... انا لا اتكلم من فراغ ... انا تشرفت بالجلوس معاه عدة مرات

























نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهر في الصورة، الفنانة صابرين, حيث حرص الفنان صلاح عبد الله علي تقديم الدعم لها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وعلق صلاح عبد الله علي الصورة:" سلامتك يا صابرين، خفيفة بإذن الله، وشوية وهنقول ”حصل خير إن شاء الله”.

وطالب الفنان، جمهوره، الدعاء لها ولأسرتها بالشفاء،