بعد توقف دام 6 سنوات.. معلومات الوزراء يصدر العدد الأول من آفاق اقتصادية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من مجلة "آفاق اقتصادية"، وهي أول مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن المركز بعد توقف دام 6 سنوات، وتستهدف تقديم رؤية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة من خلال كتابات لأبرز الخبراء والمحللين داخل مصر وخارجها، مع استعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية.





وأوضح البيان الصادر عن المركز أنه تم اختيار موضوع "التجارة الدولية" ليكون موضوع العدد؛ لما يشهده العالم من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى ما فرضته جائحة كورونا من تحديات على التجارة الدولية ومستقبل سلاسل الإمداد العالمية، كل ذلك جعل العالم أمام مشهد تجاري جديد قيد التشكيل.





ومن الموضوعات التي تناولها العدد الأول من المجلة "تداعيات فيروس كورونا المستجد على التجارة الدولية"، و"مصر على خريطة التجارة الدولية"، و"تحليل موقف مصر في المؤشرات الدولية".





وقد أُثري العدد الأول من "آفاق اقتصادية " بأقلام نخبة من خبراء الاقتصاد والباحثين المتميزين، ومنهم: الدكتور محمود محيي الدين، ود. بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، ود. أحمد فاروق غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود. محمود فتح الله المستشار الاقتصادي بجامعة الدول العربية، و د. ماجدة شاهين مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية سابقًا.