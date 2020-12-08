رئيس لجنة مكافحة الفيروس: البروتوكول الرابع المحدث لعلاج كورونا يعطي أفضل النتائج

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ان وزارة الصحة قامت بتطوير بروتوكول علاج فيروس كورونا عدة مرات حتي وصل الي النسخة الرابعة.





واكد حسني في المؤتمر الخاص بالإعلان عن البرتوكول الرابع المحدث لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، انه تم الاستغناء عن أدوية والاعتماد علي اخري بالبروتوكول للوصول الي افضل النتائج، موضحا انه البرتوكول الرابع المحدث له فعالية في مقاومة الفيروس واوصلنا والي افضل النتائج.



