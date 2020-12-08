ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد دار علوم القاهرة : لم نتلق أي تعليمات بشأن إجراء انتخابات اتحاد الطلاب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
أحمد الشاهد

قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، أن الكلية لم تتلق أي تعليمات حتى الآن بشأن إجراء انتخابات اتحاد الطلاب .

وأضاف "رضوان" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه وفقًا لقرار وزير التعليم العالي المعلن خلال الأيام القليلة الماضية ، أنه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب اعتبارا من يوم الخميس القادم ، كما أنه لم يتم تحديد طرق إجراؤها حتى الآن .

وأوضح ، أن الكلية لم تحدد عدد معين من الطلاب المترشحين لهذه الانتخابات ، مشيرًا إلى أن من حق كل طالب الترشح طالما تتوافرت فيه الشروط ، بحيث يكون مصريًا وكذلك لا يكون تم تحويله لمجلس تأديب أو رسب في احد السنوات الدراسية ، وكذلك يكون له أنشطة سابقة في الكلية .


وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد أعلن عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020/2021 ، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر، وذلك بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، مشيرا إلى أن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وستوفر لها بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة.

اقرأ أيضا : 


وأوضح الخشت، أن الانتخابات ستقام بديمقراطية و احترام للنظام وقواعد التنافس ، لتكون نموذجا وواجهة مشرفة  لانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بفاعلية.

وأضاف ، أنه من المقرر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13ديسمبر، علي أن يتم تلقي الطعون الإثنين 14ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه ستجرى انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعدينهم علي مستوي الجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تنطلق 10 وتنتهي 24 ديسمبر .. ننشر تفاصيل الجدول الزمني وشروط الانتخابات الطلابية بالجامعات

الخميس القادم .. انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة

انتخابات اتحاد الطلاب في زمن كورونا.. إجراءات احترازية مشددة بالجامعات.. الانطلاق 10 سبتمبر.. وهذه شروط ومراحل الترشح

رئيس جامعة الإسكندرية: فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية الخميس المقبل

أبو الغيط والخشت يزرعان شجرة زيتون في جامعة القاهرة

إجراءات احترازية مشددة وتقسيم الناخبين على مجموعات.. جامعة القاهرة تستعد لانتخابات اتحاد الطلاب

ترشيحاتنا

سارة عصام لـ صدى البلد: ضحيت كثيرا من أجل حلم العالمية .. قرار الرئيس السيسي أثلج قلبي.. وهذه رسالتي للمصريين

أبرز 3 سيارات بتصميم مميز للمقابض الخلفية .. صور

احذر الجلوس بهذه الطريقة .. آلام الظهر من العلامات الأولى لسرطان البنكرياس

دراسة تكشف عن سبب الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم

بـ 300 مليون شيكل.. شيخ إماراتي يشتري نصف أسهم نادي كرة قدم إسرائيلي

في ذكرى وفاة المهدي العباسي.. مفتي مصر ذو الأصول المسيحية الذى أصبح شيخا للأزهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات إم جي MG اليوم في مصر .. صور

تويوتا تتعاون مع سوبارو لطرح سيارة SUV كهربائية جديدة..صور

للرجال فقط .. دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي