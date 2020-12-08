عميد دار علوم القاهرة : لم نتلق أي تعليمات بشأن إجراء انتخابات اتحاد الطلاب





قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، أن الكلية لم تتلق أي تعليمات حتى الآن بشأن إجراء انتخابات اتحاد الطلاب .





وأضاف "رضوان" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه وفقًا لقرار وزير التعليم العالي المعلن خلال الأيام القليلة الماضية ، أنه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الطلاب اعتبارا من يوم الخميس القادم ، كما أنه لم يتم تحديد طرق إجراؤها حتى الآن .





وأوضح ، أن الكلية لم تحدد عدد معين من الطلاب المترشحين لهذه الانتخابات ، مشيرًا إلى أن من حق كل طالب الترشح طالما تتوافرت فيه الشروط ، بحيث يكون مصريًا وكذلك لا يكون تم تحويله لمجلس تأديب أو رسب في احد السنوات الدراسية ، وكذلك يكون له أنشطة سابقة في الكلية .









وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد أعلن عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020/2021 ، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر، وذلك بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، مشيرا إلى أن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وستوفر لها بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة.





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وأوضح الخشت، أن الانتخابات ستقام بديمقراطية و احترام للنظام وقواعد التنافس ، لتكون نموذجا وواجهة مشرفة لانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بفاعلية.





وأضاف ، أنه من المقرر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13ديسمبر، علي أن يتم تلقي الطعون الإثنين 14ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه ستجرى انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعدينهم علي مستوي الجامعة.