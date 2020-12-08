لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. تحرير 10 محاضر لمطاعم وكافتيريات المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية داخل شوارع المدينة، للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل مواجهة الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا.





وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابع نائب المحافظ المنيا، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، خلال جولة ميدانية على بعض المطاعم والمقاهي والكافتيريات مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة مسافات التباعد داخل المطاعم والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود اجهزة قياس درجه الحرارة، بالإضافة لمراقبة وضبط السلع والمواد الغذائية بالأسواق.





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وجه نائب المحافظ، رئيس المدينة بتحرير 10 محاضر لبعض المطاعم والمحال التجارية لوجود مخالفات متعلقة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بتلك المنشآت.





وفي سياق متصل كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.





وأكد المحافظ، أن تنفيذ تلك الحملات من أولويات العمل وضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، موجهًا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كل القطاعات التي تقدم الخدمات للمواطنين والعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المديرية نفذت حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية الخاصة بالسلع الغذائية آسفرت عن ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر على شكل سجائر وتشبه أحد العلامات التحارية الشهيرة بقرية بهدال داخل أحد المحلات بالقرية، وتم تحرير 12 محضر مخالف جاءت بين (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والاسواق، حيث تم ضبط 20 طن من ملح الطعام مجهول المصدر، كما تم ضبط 1690 كرتونة حلوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، بالإضافة لضبط 11 ألفا و808 عبوات حلوى منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على كل المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة، كما تم خلال الحملات تحرير 64 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية تنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج.



