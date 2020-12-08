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حوادث

أمين عهدة بجمعية استهلاكية يستولى على 95 طن دقيق مدعم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:27 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أمين عهدة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية يمحافظة سوهاج لاختلاسه ٩٥ طن دقيق بلدى.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "بجنوب الصعيد" قيام (أمين عهدة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية – بمحافظة سوهاج) باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله واختلاس كمية كبيرة من الدقيق البلدى المدعم عهدته والمسلم إليه لصرفه للمواطنين على البطاقات التموينية بغرض بيعها بالسوق السوداء ، حيث بلغ إجمالى تلك الكميات خلال الفترة محل الفحص بحوالى (95 طنا).

كما تم الحصول على كل المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وعقب تفنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

في سياق منفصل، أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، جولة تفقدية على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الفيوم للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على جميع الخدمات التى تقدم لهم، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.
    
وتفقدت اللجنة سجن الفيوم العمومي، من حيث أماكن الزيارات ومرافق السجن كافة، ومراجعة كل سُبل الإعاشة والرعاية المقدمة للنزلاء.
   
كما وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنيين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام)، وكذا عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
   
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمرارا لتنفيذ خطة المرور على كل المواقع الشرطية للتأكد من تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها.
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