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حوادث

شاهده مع قريبته فى علاقة عاطفية .. عامل يقتل طفلا ويلقى جثته بمنزل مهجور بالقليوبية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:29 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، من ضبط مرتكب واقعة مقتل طفل وألقاء جثته بمنزل مهجور بالقليوبية.

وتبلغ لمركز شبين القناطر القليوبيه بتاريخ 5 الجاري من بعض الأهالي بوجود جثة لطفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية دائرة المركز ووجود جثة الطفل ( يوسف  - 6 سنوات- طالب مقيم بذات العزبة) مُلقاة داخل إحدي الغرف يرتدي كامل ملابس وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى في القليوبية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (  عامل 18 سنة - مقيم دائرة المركز) اعترف وقرر بقرابته للطفل وارتباطه بعلاقة عاطفية، باحدى أقارب الطفل (طالبة 14 سنه) .

وبتاريخ إرتكاب الواقعة وأثناء تقابله معها بقطعة أرض زراعية فوجئ بقدومه ومشاهدتهما مما دفعه إلي التفكير اللحظي في التخلص منه خشية قيامه بالإفصاح لأهليته عن ذلك وإفتضاح أمره وعلي أثر ذلك قام بإقتياده إلي عشة من الخوص مجاورة للأرض، وأجهز عليه خنقًا مستخدمًا رباط بنطال الترننج الذي كان يرتديه الطفل حتى فارق الحياة وقام بإلقائه بمكان العثور .
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