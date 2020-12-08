احتفالا باليوم العالمي لمكافحته.. رئيس الرقابة الإدارية بالإسماعيلية يتحدث عن أنواع الفساد وآثاره

أقيمت بجامعة قناة السويس ، اليوم، الثلاثاء، ندوة توعوية حول هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد، وأدارها اللواء إبراهيم الشربيني رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسماعيلية وشمال سيناء، والرائد عبد العزيز الفرماوي عضو الهيئة.





ورحب الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس برئيس وعضو الرقابة الإدارية، موضحا أن الجامعة تشرف بالمشاركة في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة ومنع الفساد ؛ مؤكدا أن العبء الأكبر والمسئولية تقع على عاتق الجهاز الإداري داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في محاربة الفساد والتصدي له.





وأضاف أن جامعة القناة رائدة في منطقة القناة، ولها دور مجتمعي مهم لخدمة وتنمية البيئة، مؤكدا الاستعداد الكامل للتعاون بخبراتنا لحل أي مشكلات.





من جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن ندوة اليوم هي توعوية توضح كيفية التعامل مع الأزمات المالية والإدارية ودور الهيكل الإداري في مكافحة الفساد.





من ناحيتها رحبت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بأعضاء الهيئة وثمنت على دورهم في منع الفساد ومقاومته، وأهمية التوعية المجتمعية بمخاطره.





وعرف اللواء إبراهيم الشربيني الفساد بإنه استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة، وحدد انواعه في الفساد الكبير ويصدر عادة من أصحاب الوظائف القيادية والفساد الصغير وعادة يصدر من صغار الموظفين.





وعن الآثار السلبية للفساد أوضح إنها اقتصادية مثل ظهور الاحتكارات، واجتماعية مثل انتشار البطالة، ونفسية مثل نقص الولاء وعدم الشعور بالانتماء وانتشار العنف وظهور الإرهاب، وآثار قانونية مثل ظهور جرائم غسيل الأموال.





كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهدف لمكافحة الفساد في المجتمع المصري من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية للتوعية بخطورته ومقاومته.





وتناول رئيس هيئة الرقابة الإدارية أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها استراتيجية تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، بإ صدار تشريعات جديدة منها قانون الاستثمار، قانون الهجرة غير الشرعية قانون الخدمة المدنية ، قانون مكافحة الجريمة غير المنتظمة والاتجار في البشر.





من جانبه تطرق الرائد عبد العزيز الفرماوي عضو هيئة الرقابة الإدارية لعدد من القضايا في مكافحة الفساد كنماذج لدور الدولة والمواطنين الشرفاء في الوقوف والعمل ضد الفساد.





وقام الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعه الى اللواء ابراهيم الشربيني رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية.