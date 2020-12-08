خلال منتدى الإدارة والتسويق.. الشوربجى يطالب بمناقشة مشاكل المؤسسات الصحفية القومية

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ضرورة مناقشة كل المشاكل التي تواجه كافة المؤسسات الصحفية القومية من خلال المنتدى الذى تنظمه الهيئة.





وخاطب المشاركين في منتدى الإدارة والتسويق الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قائلا " عليكم عامل كبير جدا في عملية التطوير في القطاعات المختلفة بالمؤسسات الصحفية القومية".





وافتتح المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المرحلة الأولى لـ (منتدى الإدارة والتسويق) الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمشاركة 23 مدير عام من مؤسسات الأهرام وروز اليوسف خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر.





وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن المنتدى، وهو الأول من نوعه في تاريخ الصحافة القومية، يهدف لمناقشة الجديد في نظم الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية والتسويق عبر نقاش مفتوح مع عدد من خبراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.