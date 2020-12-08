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أخبار البلد

قبل ساعات من غلق اللجان.. ازدحام شديد بمحيط الجامعة العمالية في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات النواب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:33 م
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
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مصطفي كرم- كيرلس صلاح
توافد عدد كبير من المواطنين على محيط لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية بالقاهرة. 

وشهدت اللجنة عدد كثيف من المواطنين تزامنا مع وقت خروج الموظفين من العمل ، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية بإرتداء الكمامات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا. 

وتجرى انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات عن كثب كافة مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة والتى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات.

وانتظمت الخدمات الأمنية بمحيط مراكز الاقتراع التى تشهد التصويت فى ختام جولات لمرحلة الانتخابات البرلمانية، ودفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط اللجان، مع اشتراك الشرطة النسائية في التأمين ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.


يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس
قبل ساعات من غلق اللجان.. ازدحام شديد بمحيط الجامعة العمالية في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات النواب
قبل ساعات من غلق اللجان.. ازدحام شديد بمحيط الجامعة العمالية في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات النواب
قبل ساعات من غلق اللجان.. ازدحام شديد بمحيط الجامعة العمالية في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات النواب
قبل ساعات من غلق اللجان.. ازدحام شديد بمحيط الجامعة العمالية في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات النواب
قبل ساعات من غلق اللجان.. ازدحام شديد بمحيط الجامعة العمالية في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات النواب
قبل ساعات من غلق اللجان.. ازدحام شديد بمحيط الجامعة العمالية في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات النواب
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