الأقمار الصناعية ترصد غطاء سحابيا على مناطق متفرقة فوق شمال الصعيد.. شاهد

رصدت صور الخرائط والأقمار الصناعية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا لغطاء سحابي على مناطق شمال الصعيد اليوم الثلاثاء، تسبب في تساقط الأمطار على مناطق متفرقة هناك.

هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة نهارا ويكون بارد ليلا، ويبقى مائلا للدفء على السواحل الغربية دافئا على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.





وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق اليوم من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - بني سويف - الفيوم - المنيا).



ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نهارا، باردا ليلا، ويبقى ما بين الدافئ والحار على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي، ويكون هناك سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - دمياط - العريش - بورسعيد - رفح).





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:





القاهرة 23/13

الاسكندرية 22/13

شبين الكوم 23/14

بلطيم 22/14

مطروح 19/12

بورسعيد 23/14

الاسماعيلية 24/13

رفح 23/12

العريش 24/12

كاترين 19/5

الطور 26/13

شرم الشيخ 27/15

الغردقة 27/15

بني سويف 24/10

سوهاج 28/10

الاقصر 30/11

أسوان 31/11

الوادي الجديد 29/9

حلايب وشلاتين 27/19