تعرف على أبرز مجهودات مرصد الأزهر لدعم القضية الفلسطينية

سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف، أحد هيئات الأزهر الشَّريف، الضوء على مجهودات المرصد في التَّضامن مع الشعب الفلسطينيي، والتي تمثَّلت في متابعة جميع الملفات التي تتعلَّق بالقضية الفلسطينيَّة بشكل يومي، وعلى رأسها ملف المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحية بدولة فلسطين المحتلَّة، وأساليب التَّهويد المتواصلة التي تواجهها، والزحف الاستيطاني الصهيوني وخطره على إمكانيَّة قيام دولة فلسطينة مستقلة، ووضع الشعب الفلسطينيّ في ظلّ وجود وتزايد الجماعات الصهيونيَّة المتطرفة، خاصَّةً في ظلّ تنامي خطاب العنصريَّة والكراهية ضد الفلسطينيّين، وتزايد الفتاوى الصهيونيَّة المتطرفة التي تحرّض على استباحة دماء الفلسطينيّين ومقدراتهم.





وقام المرصد بدوره خلال السنوات الثلاثة الماضية، بإصدار التقارير والإدانات بشكل مستمر، وعبّر بشكل واضحٌ عن رفض الأزهر وهيئاته المختلفة لكل الممارسات التي تمسّ بحقوق الشعب الفلسطينيّ؛ لتتمثل فيما يلي:

• 200 منشور ما بين إدانة وبيان وخبر على صفحة المرصد باللغة العربيَّة.

• 260 تقريرًا ومقالًا باللغة العبريَّة على صفحة المرصد باللغة العبريَّة.

• 62 تقريرًا ومقالًا على موقع المرصد على بوابة الأزهر الإلكترونيَّة وفي مجلة المرصد الدوريَّة.

• بصدد إصدار كتابٍ بعنوان: "تزييف الوعي داخل الكتب الدراسيَّة العبرية"، ويعرض الكتاب لكيفية التصدِّي لهذا الخطر.

• إعداد بحث عن الجماعات الصهيونيَّة المتطرفة وخطرها على الوجود الفلسطينيّ، ضمن دراسة موسعة للمرصد عن أنشطة اليمين المتطرف بشكلٍ عام.

• إعداد بحث عن المقدَّسات داخل فلسطين المحتلَّة، وخطر التَّهويد الصهيوني على تغيير هويتها، ضمن دراسة موسَّعة أعدَّها المرصد عن الاعتداء على دور العبادة في العالم.

• إطلاق حملة توعوية بعنوان "الذي باركنا حوله"، بالتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج، في أبريل 2019؛ بهدف توعية الشَّباب بمكانة الأقصى في الإسلام، وتاريخ القضية الفلسطينيَّة، والتَّأكيد على عروبة فلسطين، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.

• إعداد كتاب باللغة العبريَّة بعنوان: "הפרות נגד העם הפלסטיני והקדושים – انتهاكات ضد الشعب الفلسطينيّ والمقدسات".

• تقرير شهريّ ثابت يتناول الأوضاع على السّاحة الفلسطينيَّة، ضمن التقرير الشهري الموسَّع للمرصد، ويبرز جميع الانتهاكات الصهيونيَّة ضد الشعب الفلسطينيّ ومقدساته ومكتسباته، إضافة إلى التركيز على تنامي خطاب الكراهية والعنصرية داخل وسائل الإعلام الصهيونيَّة، وتسليط الضَّوء على الدول والحركات والشخصيات الداعمة للقضية الفلسطينيَّة.





كما دشن المرصد، عددٍ من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى التَّأكيد على استعادة الوعي بالقضية الفلسطينيَّة، وزرع هذه القيم داخل النشء والشَّباب.





وأكد المرصد، على الموقف الثَّابت للأزهر- يُعرب عن تضامنه الكامل في مناسبة "اليوم الدوليّ للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، ويشدّد على وقوف الأزهر مع القضية الفلسطينيَّة حتى ينال الشعب الفلسطينيّ حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدمتها حقّ تقرير المصير.