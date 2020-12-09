شبه البركان.. نيران تخرج من الأرض في الوادي الجديد.. لهذا السبب

عرضت قناة "روسيا اليوم"، فيديو عن ظاهرة غريبة لخروج النار من الارض في محافظة مصرية، حيث أثير جدل كبير خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهور فيديو يكشف ظهور نيران من باطن الأرض بمحافظة الوادي الجديد مما جعل البعض يتوقع أن الحديث يدور عن "بركان" في طريقه للثوران.





وتحدث هذه الظاهرة في منطقة طريق الهنداو، بمدينة موط في واحة الخارجة بمصر على بعد 1.5 كم من المدينة، حيث تخرج نيران حمراء وزرقاء اللون ودخان كثيف مع ظهور جمرات تشبه الحمم البركانية على سطح الأرض بلون أزرق في الفترة المسائية وتتحول تدريجيا إلى اللون الأحمر.





وكشف أستاذ مساعد جيوفيزياء بمركز البحوث الفلكية محمد عبدالظاهر، حقيقة ظاهرة النيران تحت الأرض بالوادي الجديد، قائلا إنهم تلقوا استفسارات والتساؤلات عن خروج دخان أبيض من باطن الأرض في منطقة "الهنداو" بالداخلة، وجرى تشكيل فريق عمل بالمعهد للوقوف على طبيعة تلك الظاهرة.













وأوضح أنه سيتم تحليل العينات المأخوذة من الأرض، والتقييم المبدئي بأن هذه الظاهرة ليست لها علاقة بأي براكين أو نشاط زلزالي في المنطقة، كما أن المصدر الحراري يظهر بأنه في السطح وليس عميقا، وبسبب الاحتكاك تظهر النيران.





وأشار إلى أن سبب حدوث تلك الظاهرة بسبب وجود الطفلة السوداء وصاحبها معدن «بيريت» والتركيب الكيميائي الخاص به ses2، وهو الحديد والكبريت، وعندما يحدث به أكسدة يصدر حرارة شديدة ويتم ترسيب الكبريت على السطح وخروج رائحة الكبريت والهيدروجين.





وأكد أنه يمكن الاستفادة من تلك المواد أو المعادن الحاملة للكبريت اقتصاديا إذا توفرت بكميات كبيرة في المنطقة، ويستفاد منها في صناعات مختلفة، مثل الدوائر الكهربائية وتصنيع حمض الكبرتيك والأصباغ والحبر.