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نبات مهمل يعالج 20 مرضا ويحتوي على أغلب الفيتامينات.. تعرف عليه

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
نبات مهمل يعالج ٢٠
نبات مهمل يعالج ٢٠ مرض ويحتوي على أغلب الفيتامينات
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أسماء عبد الحفيظ

يجهل الكثير من الأشخاص تناول نوع من أنواع النبات له قدرة هائلة على علاج ٢٠ مرضا، وله فوائد عدة ويحتوي على العديد من الفيتامينات.

نبات الهليون :

نبات الهليون منه الأخضر والأبيض، وهو لا يحتوي على الكوليسترول ويحتوي على القليل من السعرات الحرارية، ويحتوي على مضادات الأكسدة والريبوفلافين والسابونين والنياسين والثيامين وحمض الفوليك الاسكوربيك والزيت العطري والأملاح المعدنية مثل الفوسفور والمنجنيز والمغنيسيوم والسيلينيوم والحديد والكبريت والزنك ، وفيتامين A، B2 ، B6 B1 ، C ، K .


الهليون

فوائد نبات الهليون وخواصه:
مقاوم لبكتيريا الأمعاء والمعدة الضارة، مصلح للأوعية الدموية، مدر للصفراء، منظم لنسبة السكر في الدم، ملين للمعدة ، محسن للمزاج  ، مدر للبول ، واقي من الاصابة بالاكزيما، محسن لضغط الدم، مسيل للدم، طارد للسموم من الجسم، قاتل للفيروسات والميكروبات.


الأمراض التي يعالجها نبات الهليون :

التهاب المسالك البولية، حصر البول، النقرس، الصداع، اليرقان، آلام الأسنان، آلام والتهاب الكلى، ضعف البصر، الروماتيزم والتهاب المفاصل، حصوة الكلى والمثانة، التهاب اللثة والحلق، الخثرات الدموية، مرض السكر، الاستسقاء، التوتر العصبي، احتقان الكبد، الربو، ضغط الدم المرتفع، احتباس السوائل في الجسم، الإمساك.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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