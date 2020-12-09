رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد ختام مسابقة الدورى الثقافى للكليات

شهد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، ختام مسابقة الدورى الثقافى بين كليات الجامعة والذى أقيم فى الفترة من ٦-٩ ديسمبر الجارى بمشاركة ١٦ كلية.

و أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على تنوع الانشطة الطلابية لتحقيق أكبر استفادة للطلاب من هذه الأنشطة و حتى يجد الطالب النشاط الذى يتفوق فيه ويرغب فى المشاركه فى فعالياته.

وأشار غرباوى، إلى دور الجامعة فى تنمية و رعاية مواهب الطلاب ودعمهم فى المسابقات التى تشارك فيها الجامعة لتكون مشاركتهم فعاله وتحقيق مراكز متقدمة لاعلاء اسم جامعة جنوب الوادى فى كافة المشاركات فى الأنشطة الطلابية.

و أوضح الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة، أن مسابقة الدورى الثقافى بين كليات الجامعة شملت العديد من المجالات، حفظ القران الكريم كامل و نصف القرآن وحفظ الأحاديث النووية و الخط العربى ودورى المعلومات والابتهالات الدينية وترتيل وتجويد القرأن الكريم.

وأشار نصارى، إلى أن كلية الطب حصلت على المركز الأول وحصلت كلية التربية بقنا على المركز الثانى، بينما حصلت كلية التمريض على المركز الثالث وجاءت كلية الآداب فى المركز الرابع.

والجدير بالذكر شاركت لجنة فى تحكيم المسابقة، ضمت الدكتور محمد سلام من كلية التربية النوعية والدكتور محمود سليم، و الدكتوره منى موسى من كلية الآداب و أشرفت عليه الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الثقافى.

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