زراعة عين شمس: نوفر الرعاية الطبية لجميع الطلاب والتأمين الصحي يتكفل بالعمليات الجراحية الصعبة

أكد الدكتور " أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الكلية مازالت تتخذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من إنتشار العدوي بين الطلاب وضمان إستمرارية سير العملية التعليمة دون أي معوقات.





وقال " جلال " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدى البلد " إن الكلية توفر الرعاية الطبية للطلاب وذلك عن طريق المستشفيات المخصصة لطلاب جامعة عين شمس والتأمين االصحي على الطلاب، لافتًا إلى أنه من حق كافة الطلبة الاستفادة من هذه الرعاية.





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وأوضح عميد زراعة عين شمس أن الاوراق المطلوبة لاستخراج كارنية التامين الصحي هي دفع المصروفات وورقة الرعاية الطبية من قبل شئؤن الطلاب والتعليم، مؤكدا أنها توفر لهم كافة الخدمات من الكشوفات والادوية المجانية والفحوصات والعمليات الجراجية بكافة أنواعها واشكالها.





واستطرد أن الجامعة توفر أيضا أطباء للرعاية النفسية لدعم الطلاب في ذلك السن الحرج وذلك برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ومتابعتهم في حالة توجة الطلاب للكشف.