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أخبار العالم

البرهان يصدر قرارا جمهوريا بشأن دخول السوريين إلى السودان

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:46 م
البرهان
البرهان
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سمر صالح
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا جمهوريا يلزم السوريين باستخراج تأشيرة دخول للسودان.

وألغى البرهان بحسب منشور صادر عن مجلس السيادة اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا سابقا كان قد أصدره الرئيس المخلوع عمر البشير، في العام 2001.

ووجه وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس دفع الله، في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية بوضع القرار الجديد موضع التنفيذ.

ووفقا لموقع "Passport Index" المتخصص بدراسة قوة جوازات السفر حول العالم، فإن السودان كان من الدول التي يمكن للسوريين دخولها بدون فيزا.
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