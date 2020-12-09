دفع فوري وعلى الإنترنت.. كيفية استخراج شهادة مخالفات المرور فى دقائق

تتيح وزارة الداخلية خدمة الكترونية للمواطنين من خلال موقع مخالفات المرور وذلك للاستعلام عن مخالفات المرور للسيارات التي تم ارتكابها أثناء القيادة ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المرورية للسيارة، لا سيما سداد المخالفات المرورية عن طريق الانترنت.





دفع مخالفات المرور فوري.. من هنا





- استخراج شهادة مخالفات من النت

ويمكن معرفة مخالفات المرور بالقاهرة والجيزة وكافة المحافظات من خلال الدخول على موقع مخالفات المرور، حيث تم تدشين موقع مخالفات المرور فى ظل تطوير منظومة المرور في مصر ورفع كفاءتها وعن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر بصورة صحيحة عبر موقع مخالفات المرور الجديد برقم اللوحة المرورية أو رخصة السيارة أو برقم رخصة القيادة وأيضًا برقم المخالفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم لوحة السيارة يتم الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية يتم إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة او ادخال رقم رخصة القيادة المستعلم عنها يتم الضغط على إجمالي المخالفات، يظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور المستحق سدادها لمعرفة مخالفات المرور.





استخراج شهادة مخالفات من النت.. من هنا





- دفع مخالفات المرور عن طريق البريد

وفي منتصف عام ٢٠١٩ شهد النائب العام ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين النيابة العامة، والهيئة القومية للبريد، وهدف البروتوكول إلى توفير خدمة الاستعلام عن سداد مخالفات المرور ، والحصول على شهادة براءة الذمة للمواطنين من خلال مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية.





سداد المخالفات المرورية عن طريق النت.. من هنا





يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية باستخدام وتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يأتي هذا البروتوكول استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة لإحداث طفرة إيجابية في شكل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل استراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمي والتي تشمل العديد من مشروعات التعاون بين كافة قطاعات ومؤسسات الدولة لإتاحة خدمات الكترونية مطورة تحظى على رضا المواطنين، وتساهم في تخفيف العبء وتوفير الوقت؛ الأمر الذي يتسق مع أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات اللوجيستية والخبرات التي يتمتع بها البريد المصري لتعزيز دوره في تقديم الخدمات الحكومية





- استخراج شهادة مخالفات من مكتب البريد

وجاء اختيار البريد المصري لتحصيل مخالفات المرور بناءً على الثقة التي يتمتع بها لدى المواطنين والانتشار الجغرافي الواسع الذى يصل إلى 4000 فرع منتشرين على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مستوى التطوير الذى وصلت إليه مراكز الخدمات البريدية الذى جعلها قادرة على تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة عالية.





وفور تفعيل البروتوكول يستطيع المواطن الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها، والحصول على شهادة براءة الذمة من أي مركز خدمات بريدية على مستوى الجمهورية؛ وذلك عبر شبكة ربط بين الهيئة ونيابات المرور مؤمنة بالكامل يتم من خلالها الرد لحظيًا على المخالفات المطلوب الاستعلام عنها، هذا بالإضافة إلى إمكانية التظلم من مخالفات المرور سواء كانت كلية أو جزئية.





كما تتمتع هذه الخدمة بميزة جديدة تمكن العملاء من متابعة التظلم في كافة مراحله حيث يتم إرسال رسائل نصية "SMS” للعميل توضح المرحلة التي يمر بها التظلم حتى يتم البت فيه وذلك ليكون العميل علي إطلاع دائم بكافة مراحل التظلم.