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ديني

استعدادًا لصلاة الجمعة.. الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم مساجد الجمهورية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:49 م
وزارة لأوقاف
وزارة لأوقاف
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محمود ضاحي
تواصل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكدت قيادات الوزارة أن الاهتمام بنظافة المساجد وتعقيمها تعظيم لشعائر الله (عز وجل) ، وأن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية دليل على حب المساجد والحفاظ عليها ؛ لذلك فإن تعقيم المساجد من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة حتى يمنَّ الله (عز وجل) علينا برفع البلاء ، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء ..

وواصلت مديرية أوقاف البحر الأحمر اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وأكد مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر أن المساجد بيوت الله (عز وجل) وأحب البقاع إليه سبحانه ، وأن القيام على نظافتها وطهارتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة للحفاظ عليها وحماية عمارها من البلاء والوباء ، فالإسلام يدعوا إلى النظافة والجمال ويرغب فيهما ، فيجب أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها.

وتواصل مديرية أوقاف الجيزة اليوم حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وشددت مديرية أوقاف كفر الشيخ حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.
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