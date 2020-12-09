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أخبار البلد

مصر للطيران والخطوط العراقية تدرسان زيادة رحلات الشحن بين البلدين

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:31 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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نورهان خفاجي
استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم، ناصر حسين بندر الشبلى وزير النقل العراقى على رأس الوفد العراقى رفيع المستوى لبحث آفاق التعاون بين البلدين فى مجال صناعة النقل الجوى. 

وتناول اللقاء بعض الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ومنها التعاون فى مجال التدريب وصيانة وعمرة الطائرات بين شركتى مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية وكذا دراسة زيادة رحلات الشحن الجوى بين البلدين، كما اتفق الجانبين على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أعلى إستفادة وتذليل العقبات فيما بينهم.

ومن جانبه أكد وزير الطيران أن القيادة السياسية المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم العلاقات الإقتصادية بين البلدين الشقيقتين ، مشيرًا إلى أن توصيات اجتماعات اللجنة العليا والمشتركة بين البلدين التى أقيمت فى دولة العراق و التى ترأسها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره العراقى مصطفى الكاظمى  أكدت على أهمية الإستفادة من الخبرات المصرية وتقديم الدعم والمساندة الكامله لقطاع الطيران المدنى العراقى بما يساهم فى إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهم.

وفى نفس السياق أعرب وزير النقل العراقى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين وأن جمهورية مصر العربية تعد شريكا أساسيا فى مساندة دولة العراق.

وأشاد بما لمسه من إنجازات كبرى تحققت داخل قطاع الطيران المدنى المصرى من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والتى تتوافق مع أحدث المعايير العالمية هذا بجانب تحديث اسطول الشركة الوطنية مصر للطيران.

حضر الاجتماع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى ولفيف من قيادات الطيران.
مصر للطيران والخطوط العراقية تدرسان زيادة رحلات الشحن بين البلدين
مصر للطيران والخطوط العراقية تدرسان زيادة رحلات الشحن بين البلدين
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