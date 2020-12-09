الزوجة المنتحرة بسبب سم الفئران بالقليوبية تركت طفلة رضيعة

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة ربة منزل انتحرت بسم الفئران بعد توقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة واستدعاء اهلية المتوفية لسؤالهم وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.













وكشفت التحقيقات ان المتوفاه كانت تقيم مع زوجها فى بيت عائلته بعزبة الشقري بمدينة شبين القناطر وأنهم كانوا دائمي الشجار والخلافات

وتبين أن المتوفاة لديها طفلة رضيعة وانها تخلصت من حياتها بتناول سم الفئران بسبب سوء معاملة اهل زوجها لها وكثرة الخلافات بينهما





وكان اللواء فخر الدين العربي، قد تلقى إخطارًا من الرائد محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقي مستشفى شبين القناطر العام جثة لربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا، وأنها لقيت وفاتها على إثر تناولها سمًا أودى بحياتها.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات أن المجني عليه كان بينها وبين زوجها الذى يعمل بإحدى الدول العربية وأهليته خلافات مستمرة





من ناحية اخرى شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق وقد أسفرت عن تحرير 2361 مخالفة مرورية فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.





كان مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد عبد العظيم محمد سعيد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد نصر القارح رئيس مباحث المرور.





وأسفرت الحملة عن ضبط 2361 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1010 انتظار خاطئ، للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية و1188 مخالفات متنوعة من بينها ضبط 54سائق يقودون بدون رخصة قيادة، و 17 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.





كما تمكنت الحملة من تحرير 20 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 16 درجات أخرى غير مرخصة، وتحرير 16 مخالفة ملصقات ومخالفة عكس الإتجاه، و 280 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 42 ألف جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125 وسحب 17 رخصة تسيير وقيادة وتحصيل 2400 جنيها مصالحات.