بعد إصابة 4 أسود بكورونا فى إسبانيا| حديقة حيوان الجيزة تكشف مفاجأة

وكشف محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، أن هناك فريقا طبيا قام بعمل عملية فى عين اسد، مؤكدًا ان العملية لم تكلف أى شئ، وكانت تطوعية.





وأكد أن الأسد تم تخديره لمدة خمس ساعات وأكثر وتم عمل العملية فى ساعتين، وبعد ذلك تم افاقة الأسد ووضعه فى غرفة مغلقة.





وتابع: "المياه البيضاء عندما تكون فى عين إنسان يصبح هناك علامة كاملة يمكن إزالتها لأنه من الصعب التحكم فيها وهى سائلة داخل العين ".





وأضاف ، أن الأسد " هوجان " بحديقة الحيوان كبير بالسن وتكونت داخل عينه مياه بيضاء، أن العشرينيات تعتبر سنا كبيرا فى عالم الحيوانات ، منوهًا إلى ان المياه البيضاء تكونت فى عينيه الاثتنين لأكثر من سنة ، مما أدى إلى فقدان بصره .





وتابع أن حديقة حيوان الجيزة تتبع معايير دولية، وتراعى تخفيف الألم عن الحيوان لأنه شيء مهم جدًا ، لذلك قمنا باتباع أسلوب علمى ومنهجى لتخفيف الألم عن ذلك الأسد وقمنا بعمل جراحة العين الأسد كأول عملية مياه بيضاء تجرى فى حديقة الحيوان.



