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بعد إصابة 4 أسود بكورونا فى إسبانيا| حديقة حيوان الجيزة تكشف مفاجأة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:26 م
حديقة حيوان الجيزة
حديقة حيوان الجيزة
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البهى عمرو
قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن هناك أخبارا منتشرة عن إصابة 4 اسود فى إسبانيا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ما يحدث يعتبر تحورا فى مواصفات فيروس كورونا. 

ولفت إلى أن هناك فحصا بشكل يومى لـ الحيوانات، مؤكدًا أن أى مرض يكون له أعراض ونؤكد أن حيوانات الجيزة آمنة.

وأشار إلى أن الحالات المسجلة بالإصابات بكورونا فى امريكا و إسبانيا بالعائلة القططية فقط. 

وأوضح أنه اذا لزم الأمر لعمل تحليل " بي سي ار"  لـ حيوانات الجيزة سيتم عملها.

 وأكد أن الأجهزة متوفرة لفحص الحيوانات، وهناك اهتمام كبير بالحيوانات.

وكشف أنه لأول مرة تم إجراء عملية فى عين أحد الأسود على أعلى مستوي طبي.

وكشف أن جميع العاملين فى حديقة الحيوان بصحة جيدة، وهناك إجراءات احترازية تتم من المواطنين المتواجدين فى الحديقة.

وتابع أنه يتم تطهير ورش الحديقة يوميًا للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد أن هناك اقبالا كبيرا من المواطنين على الحديقة.

وكشف محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، أن هناك فريقا طبيا قام بعمل عملية فى عين اسد، مؤكدًا ان العملية لم تكلف أى شئ، وكانت تطوعية.

وأكد أن الأسد تم تخديره لمدة خمس ساعات وأكثر وتم عمل العملية فى ساعتين، وبعد ذلك تم افاقة الأسد ووضعه فى غرفة مغلقة.

وتابع: "المياه البيضاء عندما تكون فى عين إنسان يصبح هناك علامة كاملة يمكن إزالتها لأنه من الصعب التحكم فيها وهى سائلة داخل العين ".

وأضاف ، أن الأسد " هوجان " بحديقة الحيوان كبير بالسن وتكونت داخل عينه مياه بيضاء، أن العشرينيات تعتبر سنا كبيرا فى عالم الحيوانات ، منوهًا إلى ان المياه البيضاء تكونت فى عينيه الاثتنين لأكثر من سنة ، مما أدى إلى فقدان بصره .

وتابع أن حديقة حيوان الجيزة تتبع معايير دولية،  وتراعى تخفيف الألم عن الحيوان لأنه شيء مهم جدًا ، لذلك قمنا باتباع أسلوب علمى ومنهجى لتخفيف الألم عن ذلك الأسد وقمنا بعمل جراحة العين الأسد كأول عملية مياه بيضاء تجرى فى حديقة الحيوان. 


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