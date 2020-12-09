بعد إصابة 4 أسود بكورونا فى إسبانيا| حديقة حيوان الجيزة تكشف مفاجأة

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن هناك أخبارا منتشرة عن إصابة 4 اسود فى إسبانيا بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ما يحدث يعتبر تحورا فى مواصفات فيروس كورونا.
ولفت إلى أن هناك فحصا بشكل يومى لـ الحيوانات، مؤكدًا أن أى مرض يكون له أعراض ونؤكد أن حيوانات الجيزة آمنة.
وأشار إلى أن الحالات المسجلة بالإصابات بكورونا فى امريكا و إسبانيا بالعائلة القططية فقط.
وأوضح أنه اذا لزم الأمر لعمل تحليل " بي سي ار" لـ حيوانات الجيزة سيتم عملها.
وأكد أن الأجهزة متوفرة لفحص الحيوانات، وهناك اهتمام كبير بالحيوانات.
وكشف أنه لأول مرة تم إجراء عملية فى عين أحد الأسود على أعلى مستوي طبي.
وكشف أن جميع العاملين فى حديقة الحيوان بصحة جيدة، وهناك إجراءات احترازية تتم من المواطنين المتواجدين فى الحديقة.
وتابع أنه يتم تطهير ورش الحديقة يوميًا للوقاية من فيروس كورونا.
وأكد أن هناك اقبالا كبيرا من المواطنين على الحديقة.