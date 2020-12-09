حقيقة وفاة 6 أشخاص بعد تعاطى لقاح فايزر وبيونتك لمواجهة كورونا

قال الدكتور أشرف يعقوب مستشار امراض الباطنة والقلب ، إن الـ 6 اشخاص الذين توفوا في تجارب لقاح "فايزر" و"بيونتك" ليس لهم اى علاقة بفيروس كورونا وتوفوا بسبب أمراض تخصهم وهى أمراض مزمنة وليس بسبب تعاطيهم لقاح فيروس كورونا





وأضاف يعقوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الشخص المصاب بفيروس كورونا لايتعاطي اللقاح ويجب ان ينتظر أسبوعين بعد شفائه وبعدها يأخذ اللقاح وجميع من لديهم امراض مزمنة لا يجب عليه اخذ اللقاح الا بعد شفائه .





واوضح يعقوب ، ان الأشخاص المصابين بحساسية شديدة يجب عليهم عدم أخذ لقاح فيروس كورونا ويجب متابعة مكونات لقاح فيروس كورونا حتى لا يحدث اى اضرار جانبية للذين يتعاطون اللقاح ونسبة فعالية اللقاحات 90% .





وفي هذا السياق تابع الدكتور اشرف عقبة رئيس اقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، أن ان اللقاح عبارة عن تدريب للجهاز المناعي للوقاية من فيروس كورونا وهذا التدريب يعطي للجهاز المناعي تدرب على انتاج اجسام مضادة واللقاحات المتوفرة حاليا عبارة عن مجموعات . تدربعلىالمتوفرةحاليا





واستكمل اشرف عقبة ، ان لقاح فايزر لدية مشكلة بسبب حفظه في درجة برودة معينة لانها اذا تعرض الي درجات حرارة غير المتفق عليها تحدث له تغيرات ويصعب نقل و حقن لقاح شركة فايزر .



