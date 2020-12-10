شروط حصول الأبناء على معاش الأب المتوفى بـ قانون المعاشات الجديد

حدد قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد شروط حصول الأبناء على معاش والدهم المتوفي.





وجاءت شروط حصول الأبناء على معاش والدهم المتوفي كالآتي:





- ألا تكون الابنة متزوجة، ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:





- العاجز عن الكسب بـ قانون المعاشات الجديد





- أعطى قانون المعاشات الجديد الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، حق الحصول على معاش.





- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.





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