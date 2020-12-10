ضبط ٢٠٠ ألف قطعة أدوات كهربائية مغشوشة داخل مصنع بكفر الشيخ

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت الحملات عن ضبط (200٫000 قطعة أدوات كهربائية "لمبة ليد – شاسيه - ترانس" منتج نهائى تحت التجهيز مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة - 100٫000 عبوة فارغة مدون عليها ذات العلامات "مستلزمات إنتاج" - 2 ماكينة أدوات إنتاج) ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع للأدوات الكهربائية بدون ترخيص ) بمحافظة كفر الشيخ.





يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.







ومن جانب اخر نفى مصدر أمنى، ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن دخول النزيل "خالد حمدي"- المودع في أحد السجون لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه؛ لاتهامه فى إحدى القضايا- في الإضراب عن الطعام.





وأوضح المصدر أن النزيل المذكور، يتمتع بصحة جيدة، ولم يسبق قيامه بالإضراب عن الطعام أو الشراب .





وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد؛ يأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية، والأبواق الإعلامية الموالية لها، لنشر الإدعاءات والأكاذيب؛ بهدف تأليب الرأى العام.