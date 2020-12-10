بداية من الأسبوع القادم.. المحاضرات حضوريا لطلاب الفرقة الأولى بـ آثار القاهرة

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة، أنه ستتم عودة المحاضرات حضوريا مرة أخرى لطلاب الفرقة الأولى فقط خلال الأسبوع القادم، بعد انتهاء امتحانات الميدتيرم بالكلية .





وكشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث قال خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الكلية لم تحدد بعد موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام ٢٠٢٠- ٢٠٢١ وذلك لعدم الانتهاء من امتحانات الميدتيرم.





وأشار "رجب" إلى أنه تم الانتهاء من امتحانات الميدتيرم الحضورية أمس ولكن سوف تنتهى امتحانات الميدتيرم الإلكترونية يوم الخميس القادم.





وسبق أن قد كشف عن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الكلية خلال تواجد الطلاب باليوم الدراسي.





وقال إن الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين خمسين في المائة حضوريًا وخمسين في المائة أون لاين عبر منصة "بلاك بورد".





وأضاف "رجب"، أنه يراعي تخفيض الأعداد بقاعات المحاضرات ومراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات ولا يسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات.





كما أكد عميد الكلية، أن الكلية تقوم بالتعقيم المستمر للقاعات وجميع الأماكن إضافةً إلى قياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدائمة طوال الأيام بإشراف دقيق من د. أحمد رجب، عميد الكلية، ود. هالة عفيفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.



