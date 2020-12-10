حتحوت: الأهلي مش عارف يحط النجمة التاسعة فين.. وخامة القميص الجديد مش عاجبه موسيماني

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي يواجه مشكلة في عدم إيجاد مكان لوضع النجمة التاسعة على قميصه في الموسم الجديد، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف.





وأضاف "حتحوت"، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن لاعبي الأهلي خضعوا لجلسة التصوير بالقميص الذي سيظهر به الفريق في الموسم الجديد أمس، الأربعاء، ولكن موسيماني مدرب الأهلي، اعترض على خامة القميص، وأبلغ استياءه لـ أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي.





وتابع الإعلامي هاني حتحوت، أن موسيماني، استفسر من لاعبي الأهلي عن رأيهم في خامة القميص الجديد، فأبلغوه بأنها ليست جيدة، ما دفع موسيماني، إلى إبلاغ أمير توفيق بتغيير الخامة، مع تقديم ملاحظات أخرى، مشيرًا إلى أن جلسة التصوير بالقميص الجديد، خضع لها الفريق قبل انطلاق الموسم.





عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مطولة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق أمس، الأربعاء، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد بدء مشوار الفريق في نسخة الدوري الجديد للموسم 2020-2021.

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن اللقب المحلي بمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

وشهد مران الأهلي مشاركة حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في التدريبات الجماعية بعد أن خاض مرانًا في «الجيم» أمس.

وتخلص الشحات من آلام فى قدمه، في حين بدأ طاهر محمد طاهر المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن منحه الجهاز الطبي راحة سلبية أمس، بسبب جرح الرأس الذي تعرض له خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، قبل انطلاق مران أمس الأربعاء.

واطمأن موسيماني خلال الجلسة على حالة اللاعب، الذي غاب عن مران الفريق الجماعي بسبب الإصابة بجرح في رأسه.

وانتظم طاهر في التدريبات، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل في مستهل مشوار الأهلي بمسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة.

وانتظم أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلي الجديد أمس، الأربعاء، للمرة الأولى في تدريبات الكرة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وكان اللاعب قد خضع لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة، وأجرى مسحة طبية مؤخرًا جاءت نتيجتها سلبية.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع أحمد رمضان بيكهام قادما من صفوف وادي دجلة. واستكمل مروان محسن وجونيور أجايي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تنفيذ برنامجيهما التأهيليين في «الجيم»، على هامش مران الفريق أمس الأربعاء.

ويعاني مروان محسن من الإجهاد العضلي، في حين يعاني جونيور أجايي من الإصابة في كاحل القدم. وتواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة هاتفيًّا مع نبيل مكي، سفير مصر في النيجر، من أجل التنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.

يذكر أن الأهلي يواجه بطل النيجر أحد يومي 22-23 ديسمبر الجاري، حيث ينتظر النادي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يؤكد فيه على الموعد المحدد للمباراة.

وأستقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي علي بدء التفاوض مع الثنائي ناصر ماهر وأكرم توفيق لتمديد وتعديل عقودهم بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني بعودتهما من الإعارة والإعتماد عليهم بشكل رئيسي في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد ضم اكرم توفيق وخرج للإعارة موسمين للجونة ونفس الأمر لناصر ماهر الذي خرج معارًا لسموحة عامًا ثم عاد وخرج عام وتمت إعارته لمدة عام آخر لذات النادي.

وتقوم لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح بمراجعة دورية لعقود اللاعبين لمنع تواجد لاعب يدخل فترة السماح ولقطع الطريق علي أي ازمة حيث يتم تمديد العقود بشكل تدريجي بحيث تكون مدة ارتباط أي لاعب بالنادي لا تقل عن ثلاث سنوات.

وفي اتجاه آخر، أظهرت كشوف مكافآت لاعبي الفريق الأول للبطولات الثلاثي التي تم حصدها الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا أن محمد الشناوي حارس المرمي هو صاحب نصيب الأسد حيث يعد هو الأكثر مشاركة بين أقرانه أساسيًا وحصل علي العلامة الكاملة ثم عمرو السولية وأيمن أشرف وتم وضع علي لطفي في القائمة خاصة أن حارس المرمي لا تنطبق عليه نسب المشاركات.



