بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على مونشجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق ريال مدريد الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على نظيره بوروسيا مونشغلادباخ 2-0، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليرفع ريال مدريد رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصد موشنغلادباخ عند 8 نقاط في المركز الثاني.

وسجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق كريم بنزيما، بعد كرة عرضية من فاسكيز حولها بنزيما برأسية في شباك سومر.

سدد لاعب مونشغلادباخ كرة خطيرة في الدقيقة " 11 " لكن كورتوا أبعدها بصعوبة، ثم سدد بنزيما كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها الى ركنية، أهدر مونشنغلادباخ هدفا محققا بعد كرة بينية الى بليا الذي دخل منقطة الجزاء وسدد الكرة بجوار المرمى في الدقيقة " 24 "، ثم استمرت أفضلية ريال مدريد على المباراة.

سجل ريال مدريد هدف ثاني عن طريق كريم بنزيما، بعد كرة عرضية رائعة من رودريجو حولها بنزيما برأسية في المرمى، كاد مودريتش أن يضيف هدف ثالث لكن كرته في القائم، وبعدها سجل مودريتش هدف ثالث لكن الغي بداعي التسلل على فاران، لينتهي الشوط الأول بتقدم مدريد 2-0.

وفي الشوط الثاني، كاد بنزيما أن يضيف هدف ثالث برأسية لكن تصدى لها الحرس بثبات، وفي الدقيقة " 62 " سدد كروس كرة رائعة على حدود منطقة الجزاء لكن الحارس أبعدها ببراعة، ثم كاد بليا أن يقلص النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ضلت طريق المرمى وترتطم في الشباك الخارجية.

أهدر فينيسيوس هدفا محققا بعدما تلقى تمريرة من بنزيما وبدلًا من التسديد على المرمى أرسل عرضية للخلف أبعدها الدفاع في الدقيقة " 67 "، سدد رودريجو كرة من داخل مطنقة الجزاء لكنها بجوار القائم بقليل، وبعدها أرسل كروس عرضية حولها راموس برأسية أبعدها الحارس ثم تابعها بنزيما بتسديدة في العارضة.



