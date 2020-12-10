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رياضة

سيراميكا كليوباترا قادر على تحقيق المفاجآت.. مجدي عبد الغني: الدوري مش هيكمل والمسئولين مبيسمعوش لحد ..فيديو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
توقع مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، صعوبة استكمال بطولة الدوري العام هذا الموسم؛ بسبب ضغط المباريات مع ضيق الوقت، مؤكدا أن سيراميكا كليوباترا فريق صاعد حديثًا للدوري الممتاز، وقادر على تحقيق مفاجآت.

وقال "البلدوزر"، في تصريحات تلفزيونية لـ"الماتش" مع هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، "هناك ضغط كبير في المباريات، أتوقع عدم استكمال الدوري هذا الموسم".

وأضاف "عبد الغني"، "كان من المفترض أن تقام البطولة بشكل استثنائي من مجموعتين بسبب ضيق الوقت، تحدث للمصلحة العامة، ومن غير المنطقي أن تستكمل الأندية الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي". 

وتابع: "اتحاد الكرة لا ينفذ تعليمات القيد التي يضعها مسئولوه، ولا يردون على أحد ولا يمكن التواصل معهم بسهولة". 

وبالحديث عن أندية الدوري، أكد أن الأهلي ليس له منافس بالدوري الممتاز، وأن الزمالك إذا احتل المركز الثاني بالدوري وسط ظروفه الصعبة سيكون أمرًا جيدًا جدًّا.

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