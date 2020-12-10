ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طالبة بمدرسة راهبات سيدة المعونة تفوز بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم ..صور

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:31 ص
مديرة المدرسة برفقة
مديرة المدرسة برفقة الطالبات المتفوقات
Advertisements
أماني إبراهيم
احتلت طالبات مدرسة "راهبات سيدة المعونة الدائمة" المراكز الأولى في مسابقات وبطولات على مستوى جمهورية مصر العربية.

وفازت الطالبة ريتاج محمد في مسابقة القرآن الكريم بالمركز الأول على مستوى الإدارة، وفازت الطالبة ريماس محمد بالمركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية، فيما فازت طالبة بالصف الأول الابتدائي بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في رياضة الجمباز.

وكان قد نشر الحساب الرسمي للمدرسة صورًا لطالبات ومديرة المدرسة الأخت تقلا، مرفق بتعليق "مبروك لطالبات راهبات سيدة المعونة الدائمة"، وشاركت أمهات الطالبات بالمدرسة هذا النجاح، ومن أبرز التعليقات، كتبت نسمة غانم "دايما من نجاح لنجاح اللهم بارك".

وكتبت شادية محمد "شكرا سستر تقلا شكرا إدارة المدرسة على اهتمامكم المتواصل بالبنات ودعمكم ليهم.. بناتى مبسوطين جدا.. الحمد لله ربنا يحفظهم وكل البنات"، فيما علقت ناهد هانجال: "ماشالله من نجاح لنجاح يامدرستي الحبيبة ولسير تكلا سبب ادبنا وتربيتنا العالية كل الحب والتقدير والأمنيات الغالية".
طالبة بمدرسة راهبات سيدة المعونة تفوز بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم ..صور
طالبة بمدرسة راهبات سيدة المعونة تفوز بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم ..صور
طالبة بمدرسة راهبات سيدة المعونة تفوز بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم ..صور
طالبة بمدرسة راهبات سيدة المعونة تفوز بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم ..صور
طالبة بمدرسة راهبات سيدة المعونة تفوز بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لجنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدرسة البنات بأسوان.. شاهد

تعليم الفيوم يحصد المركز الأول على الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي

بدأت بكذبة وانتهت بالفصل.. القصة الكاملة لطالبة الضفائر بالجيزة

طلاب جامعة عين شمس يحصدون المراكز الأولى في بارالمبياد الجامعات المصرية

ترشيحاتنا

حدوث مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا.. خالد عكاشة يفجر مفاجأة عن هذا التصريح

نجاة رامي وحيد ووالدته من موت محقق في حادث سير.. شاهد

فيفي عبده تطلب الدعاء لها بالشفاء.. شاهد

إنقلاب على بايدن.. 17 ولاية أمريكية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية

أديس أبابا: مصر أبلغتنا برغبتها في دعم الأمن والاستقرار في إثيوبيا

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بكائه.. طفل يلقى حتفه على يد زوج والدته.. وموقف غير إنساني من الأم

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة مع مولودها الثاني

دون أدوية.. 3 خطوات لـ علاج أزمة الربو