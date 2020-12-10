طالبة بمدرسة راهبات سيدة المعونة تفوز بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم ..صور

احتلت طالبات مدرسة "راهبات سيدة المعونة الدائمة" المراكز الأولى في مسابقات وبطولات على مستوى جمهورية مصر العربية.





وفازت الطالبة ريتاج محمد في مسابقة القرآن الكريم بالمركز الأول على مستوى الإدارة، وفازت الطالبة ريماس محمد بالمركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية، فيما فازت طالبة بالصف الأول الابتدائي بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في رياضة الجمباز.





وكان قد نشر الحساب الرسمي للمدرسة صورًا لطالبات ومديرة المدرسة الأخت تقلا، مرفق بتعليق "مبروك لطالبات راهبات سيدة المعونة الدائمة"، وشاركت أمهات الطالبات بالمدرسة هذا النجاح، ومن أبرز التعليقات، كتبت نسمة غانم "دايما من نجاح لنجاح اللهم بارك".





وكتبت شادية محمد "شكرا سستر تقلا شكرا إدارة المدرسة على اهتمامكم المتواصل بالبنات ودعمكم ليهم.. بناتى مبسوطين جدا.. الحمد لله ربنا يحفظهم وكل البنات"، فيما علقت ناهد هانجال: "ماشالله من نجاح لنجاح يامدرستي الحبيبة ولسير تكلا سبب ادبنا وتربيتنا العالية كل الحب والتقدير والأمنيات الغالية".