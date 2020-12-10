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فن

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة مع مولودها الثاني

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:29 ص
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، صورا جديدة مع مولودها الجديد الثاني الذي يحمل اسم "إيريك" والذي وضعته منذ أيام قليلة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهرت الفنانة لاميتا فرنجية، في الصور مع طفلها الجديد وهي تداعبه وتحتضنه تعبيرًا عن أمومتها، وتلقت عددًا من التعليقات الإيجابية على صورها الجديدة، ومنها "ايه الجمال ده ربنا يخلهولك". 

وكانت نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتحديدًا عبر خاصية الاستوري من داخل المستشفى تعلن فيها مولودها الجديد. 

واختارت الفنانة لاميتا فرنجية اسم "إيريك" لابنها الثاني بعدما أطلقت على ابنها الأول اسم "​جاستن​"، إذ يبدو أنها تفضل الأسماء الأجنبية بدلا من الأسماء العربية المعروفة.

وعلقت الفنانة لاميتا فرنجية "مرحبًا بك في المنزل، أنت أفضل هدية لي، أحبك كثيرا يا عزيزي ​إيريك​".

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

واحتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية الأسبوع الماضي بعيد ميلادها الـ 39 حيث ولدت في يوم 15 نوفمبر 1981، ونشرت صورًا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة زوجها فريدي مرخرز وعلقت قائلة "عيد ميلادي.. مع الكثير من الحب".

الفنانة لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".
لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة مع مولودها الثاني
لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة مع مولودها الثاني
لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة مع مولودها الثاني
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