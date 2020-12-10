فاروق جعفر: سنوافق على احتراف مصطفى محمد حال توافر البديل

أكد فاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة بالزمالك، أن رحيل مهاجم الفريق مصطفى محمد مرفوض في الوقت الحالي، لأن الفريق لم يتعاقد مع بديل مناسب حتى يسمح للاعب بالاحتراف الخارجي.





وقال "جعفر"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "Ten"، إن الفريق يحتاج إلى جميع لاعبيه في الفترة الحالية، وسيسمح للاعب بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم بنفس الكفاءة.





وتابع "الزمالك لم يتعاقد مع بديل مناسب لـ مصطفى محمد حتى يسمح للاعب بالاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة".





ومن جهة أخرى، وافق مسئولو نادي الزمالك، على العرض الذي تلقاه النادي لاستضافة مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الــ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا؛ لتقام بمصر بدلًا من إقامتها بتشاد، على أن يتحمل مسئولو القلعة البيضاء تكاليف السفر والإقامة للفريق التشادي بمصر لمدة أسبوعين لحين خوض لقاء العودة.