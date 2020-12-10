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رياضة

حمدي فتحي يحتفل بالألقاب الثلاثة للأهلي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:15 ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
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مصطفى كرم
احتفل حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي بتحقيق المارد الأحمر الثلاثية هذا الموسم بعد الفوز بالدوري ودوري الأبطال وكأس مصر.

ونشر حمدي فتحي، صورة له من داخل مقر الأهلي بالجزيرة مع الألقاب الثلاثة، قائلًا "الحمد لله".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي على استاد برج العرب.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. 

وواصل الأهلي دهس منافسيه محليا وأفريقيا بل وعالميا، وفرض سيطرته على الألقاب والأرقام، وخاصة بعد أن توج  بلقب كأس مصر، أمس السبت، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ليحطم رقم برشلونة وبايرن ميونخ من حيث تحقيق الثلاثية التاريخية.

ونجح الأهلي في تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، حيث كانت البداية بلقب الدوري، الذي حققه في شهر سبتمبر الماضي، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.

وكانت بطولة دوري أبطال أفريقيا اللقب الثاني للأهلي هذا الموسم، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة قبل  الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي، أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

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