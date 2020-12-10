بسبب الفيتامينات.. بسمة وهبة تتعرض لوعكة صحية شديدة

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية شديدة خلال تواجدها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بسبب التهاب في المعدة.





ونشرت بسمة وهبة فيديو لها وهى جالسة على السرير في غرفة منزلها بيدها كانولا موصل بها محلول وبجوارها طبيب مصري لمتابعة حالتها الصحية من المنزل بعد رفضها الانتقال إلى المستشفى.





وكشفت بسمة وهبة عن أن التهاب المعدة بسبب مواظبتها على تناول كميات كبيرة من الفيتامينات خاصة فيتامين سي لرفع مناعتها وحمايتها من فيروس كورونا المستجد.





وطالبت بسمة وهبة متابعيها بالقليل من تناول الفيتامينات ومحاولة الحصول عليها من مصادرها الطبيعية لعدم تعرضهم لأي أعراض سلبية.





وكانت بسمة وهبة وثقت لحظة دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام"، حيث ظهرت فيه ترتدي ملابس العمليات وطلبت من الجمهور الدعاء لها وقالت "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء".







