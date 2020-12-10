5 فوائد لتناول فص ثوم

فوائد عديدة لتناول الثوم لصحتك فيما يلي 5 فوائد لتناول فوائد الثوم يوميا تدعمها الأبحاث البشرية عن الثوم يقدمها موقع هيلث لاين
1. مركبات ذات خصائص طبية قوية
يحتوى الثوم على مركبات الكبريت التي تتشكل عند تقطيع الثوم أو سحقه أو مضغه ولعل أشهرها هو الأليسين. ومع ذلك ، فإن الأليسين هو مركب غير مستقر لا يوجد إلا لفترة وجيزة في الثوم الطازج بعد تقطيعه أو سحقه (3مصدر موثوق).
تشمل المركبات الأخرى التي قد تلعب دورًا في الفوائد الصحية للثوم ثنائي كبريتيد الديليل و s-allyl cysteine
تدخل مركبات الكبريت من الثوم الجسم من الجهاز الهضمي وتنتقل في جميع أنحاء الجسم ، حيث تمارس آثارها البيولوجية القوية.
2. القليل من السعرات الحرارية
يعتبر الثوم من السعرات الحرارية المغذية بشكل لا يصدق.
فص واحد (3 جرام) من الثوم الخام يحتوي على
المنجنيز: 2٪ من القيمة اليومية
فيتامين ب 6: 2٪ من القيمة اليومية
فيتامين ج: 1٪ من القيمة اليومية
السيلينيوم: 1 ٪ من القيمة اليومية
الألياف: 0.06 جرام
كميات مناسبة من الكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والفوسفور والحديد وفيتامين ب 1
يأتي هذا مع 4.5 سعرات حرارية و 0.2 جرام من البروتين و 1 جرام من الكربوهيدرات.
يحتوي الثوم أيضًا على كميات ضئيلة من العديد من العناصر الغذائية الأخرى. في الواقع ، يحتوي على القليل من كل ما تحتاجه تقريبًا.
3. يقاوم نزلات البرد
من المعروف أن مكملات الثوم تعزز وظيفة جهاز المناعة.وجدت دراسة واحدة كبيرة استمرت 12 أسبوعًا أن تناول الثوم يوميًا يقلل من عدد نزلات البرد بنسبة 63٪
كما انخفض متوسط طول أعراض البرد بنسبة 70٪ ، من 5 أيام في مجموعة الدواء الوهمي إلى 1.5 يوم فقط في مجموعة الثوم.
وجدت دراسة أخرى أن جرعة عالية من مستخلص الثوم المعتق قللت من عدد أيام الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا بنسبة
4.يخفض ضغط الدم
بالنظر إلى الكوليسترول LDL ("السيئ") و HDL ("الجيد") على وجه التحديد ، يبدو أن الثوم يخفض LDL ولكن ليس له تأثير موثوق على HDL
مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة هي عامل خطر آخر معروف لأمراض القلب ، ولكن يبدو أن الثوم ليس له آثار كبيرة على مستويات الدهون الثلاثية
1. مركبات ذات خصائص طبية قوية
يحتوى الثوم على مركبات الكبريت التي تتشكل عند تقطيع الثوم أو سحقه أو مضغه ولعل أشهرها هو الأليسين. ومع ذلك ، فإن الأليسين هو مركب غير مستقر لا يوجد إلا لفترة وجيزة في الثوم الطازج بعد تقطيعه أو سحقه (3مصدر موثوق).
تشمل المركبات الأخرى التي قد تلعب دورًا في الفوائد الصحية للثوم ثنائي كبريتيد الديليل و s-allyl cysteine
تدخل مركبات الكبريت من الثوم الجسم من الجهاز الهضمي وتنتقل في جميع أنحاء الجسم ، حيث تمارس آثارها البيولوجية القوية.
2. القليل من السعرات الحرارية
يعتبر الثوم من السعرات الحرارية المغذية بشكل لا يصدق.
فص واحد (3 جرام) من الثوم الخام يحتوي على
المنجنيز: 2٪ من القيمة اليومية
فيتامين ب 6: 2٪ من القيمة اليومية
فيتامين ج: 1٪ من القيمة اليومية
السيلينيوم: 1 ٪ من القيمة اليومية
الألياف: 0.06 جرام
كميات مناسبة من الكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والفوسفور والحديد وفيتامين ب 1
يأتي هذا مع 4.5 سعرات حرارية و 0.2 جرام من البروتين و 1 جرام من الكربوهيدرات.
يحتوي الثوم أيضًا على كميات ضئيلة من العديد من العناصر الغذائية الأخرى. في الواقع ، يحتوي على القليل من كل ما تحتاجه تقريبًا.
3. يقاوم نزلات البرد
من المعروف أن مكملات الثوم تعزز وظيفة جهاز المناعة.وجدت دراسة واحدة كبيرة استمرت 12 أسبوعًا أن تناول الثوم يوميًا يقلل من عدد نزلات البرد بنسبة 63٪
كما انخفض متوسط طول أعراض البرد بنسبة 70٪ ، من 5 أيام في مجموعة الدواء الوهمي إلى 1.5 يوم فقط في مجموعة الثوم.
وجدت دراسة أخرى أن جرعة عالية من مستخلص الثوم المعتق قللت من عدد أيام الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا بنسبة
4.يخفض ضغط الدم
يبدو أن الجرعات العالية من الثوم تعمل على تحسين ضغط الدم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم). في بعض الحالات ، قد تكون المكملات فعالة مثل الأدوية العادية.
5. يحسن مستويات الكوليسترول
الثوم يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويمكن أن يخفض الثوم الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار .بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول ، يبدو أن مكملات الثوم تقلل الكوليسترول الكلي و / أو الكوليسترول الضار بنحو 10-15٪
بالنظر إلى الكوليسترول LDL ("السيئ") و HDL ("الجيد") على وجه التحديد ، يبدو أن الثوم يخفض LDL ولكن ليس له تأثير موثوق على HDL
مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة هي عامل خطر آخر معروف لأمراض القلب ، ولكن يبدو أن الثوم ليس له آثار كبيرة على مستويات الدهون الثلاثية