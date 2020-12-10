5 فوائد لتناول فص ثوم





إقرأ ايضا | أبرزها الثوم.. بدون أدوية علاجات سريعة للدهون الثلاثية





1. مركبات ذات خصائص طبية قوية

2. القليل من السعرات الحرارية

3. يقاوم نزلات البرد

4.يخفض ضغط الدم

يبدو أن الجرعات العالية من الثوم تعمل على تحسين ضغط الدم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم). في بعض الحالات ، قد تكون المكملات فعالة مثل الأدوية العادية.





5. يحسن مستويات الكوليسترول







الثوم يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويمكن أن يخفض الثوم الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار .

