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رياضة

وفاة باولو روسي أسطورة المنتخب الإيطالي بعد صراع طويل مع المرض

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:33 ص
اللاعب الإيطالي السابق
اللاعب الإيطالي السابق باولو روسي
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تُوفي اللاعب الإيطالي السابق باولو روسي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، عن عمر يناهز 64 عامًا؛ بعد صراع طويل مع المرض، وفقًا لما ذكرته قناة "بي بي سي العربية".


وُلد باولو روسي في سبتمبر من عام 1956 ، وبدأ مسيرته الكروية مع يوفنتوس عام 1973، في سن السابعة عشرة، ولصغر سنه لم يجد الفرصة للمشاركة، فتمت إعارته لفريق كومو، بعد أن أمضى مع يوفنتوس عامين، ومن كومو انتقل إلى فيتشينزا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.


وسجل في أول موسم له مع فيتشنزا 21 هدفًا، نال فيها لقب الهداف وصعد بالفريق للدرجة الأولى، ليستمر معهم موسمين سجل خلالهما 39 هدفًا، ثم انضم إلى يوفنتوس موسم 81.


وحاز الأسطورة الإيطالية على العديد من البطولات مع يوفنتوس حيث حقق الدوري مرتين والكأس الإيطالية مرة ودوري أبطال أوروبا والسوبر أوروبي وكأس الاتحاد الأوروبي.


واعتزل  اللاعب الإيطالي السابق باولو روسي اللعب في عام 1978.

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