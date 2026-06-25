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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا توماس يلتقي كهنة الإيبارشيّة في اجتماعهم الدوري

آباء الكنيسة الكاثوليكية
آباء الكنيسة الكاثوليكية
ميرنا رزق

التقى اليوم، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشيّة، وذلك بمقر المطرانية، بمدينة السادس من أكتوبر.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، تلاها بدء الاجتماع، حيث تم تناول عدد من الموضوعات الرعوية، والتكوينية التي تخص خدمة الكهنة، والرعايا.

وخلال الاجتماع، تمت دراسة رسالة قداسة البابا لاون الرابع عشر "الإنسانية الرائعة"، والتي كرسها الحبر الأعظم للتأمل في العقيدة الاجتماعية للكنيسة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي، مع التشديد على الحفاظ على كرامة الإنسان، وأهمية التواصل الإنساني الحقيقي، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك، ناقش الأب المطران برنامج فترة الصيف الخاص بمختلف كنائس الإيبارشيّة، كما تم وضع خطة مناسبة للأنشطة، والخدمات الرعوية خلال هذه الفترة، بما يضمن خدمة أبناء الرعايا، ودعم حياتهم الروحية.

وفي ختام اللقاء، وجّه راعي الإيبارشيّة كلمات التشجيع لأبنائه الكهنة، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الرسالة بروح المحبة والأمانة، لخدمة الكنيسة، وأبنائها.

الأنبا توماس عدلي الكاثوليك كهنة القداس القداس الإلهي الكنيسة

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